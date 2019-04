No tener hijos ayudará a sanar el planeta: científicos.

Ciudad de México.- La investigación, hecha por Seth Wynes y Kimberly Nicholas, fue publicada en la revista Environmental Research Letters, y según los investigadores el impacto más significativo en cuanto a reducción de emisiones de dióxido de carbono sería tener un hijo menos o ninguno.

No tener hijos ayudará al planeta.

De acuerdo con el portal de noticias Milenio, no usar el coche reduciría 2.4 toneladas de emisiones de CO2 al año, no hacer viajes trasatlánticos significa 1.6 toneladas de dióxido de carbono menos por persona y tener base de plantas tendría un impacto de 0.8 toneladas de CO2 al año.

La investigación fue basada en récords históricos y la emisión de dióxido de carbono. Sin embargo, se reduce hasta 56.8 toneladas de dióxido de carbono al año, por persona.

No usar el coche ayudará al planeta.

Una familia que decida tener un hijo menos, tendrá el mismo impacto en cuanto a reducción de emisiones que 684 adolescentes que decidan adoptar un estilo de vida de reciclaje por el resto de su vida, según científicos.

El reciclar o usar focos ahorradores, no generan tanto impacto como lo es no usar coche, llevar una dieta a base de plantas o no tener hijos.