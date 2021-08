¿Por qué Quentin Tarantino no ayuda económicamente a su madre?

En el podcast The Moment, de Brian Koppelman el cineasta estadounidense, Quentin Tarantino, confesó que cuando tenía 12 años tuvo una discusión con su madre, Connie Zastoupil, quien le recriminó por descuidar sus estudios a causa de su pasión por escribir. Así lo recordó el escritor:

“Ella (mi madre) se quejaba porque yo no le prestaba atención a la escuela y en una ocasión, en medio de una discusión me dijo: '¡Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste... Esta mierda debe acabarse de una vez!'"

Ante tal expresión, que Tarantino calificó de “sarcástica e irónica”, se juró a sí mismo que su madre nunca vería un centavo de la fortuna que algún día tendría:

“Me dije a mí mismo: 'Está bien, señora, cuando me convierta en un guionista de éxito, nunca verá un centavo de mis logros. No habrá una casa nueva para ti, ni vacaciones, ni un Cadillac, nada. No tendrás nada, porque me dijiste eso'. La manera en la que trató a sus hijos, tiene consecuencias", espetó.