¿Pueden hacerte fraude bancario con una llamada? Sí, te decimos cómo

CDMX.- Una de las problemáticas que más preocupa a los usuarios de servicios financieros, es la posibilidad de ser víctima de algún fraude, ciberataques , robo de identidad o robo de datos bancarios, debido a que la delincuencia cada vez cuenta con más herramientas para vulnerar sistemas de seguridad.

Incluso, llegan a hacerse pasar por instituciones bancarias para obtener información confidencial de los usuarios, mediante llamadas telefónicas. A esta suplantación de identidad se le conoce como spoofing telefónico.

Así es el fraude

De acuerdo con la Condusef, es un tipo de fraude que se realiza por medio de llamadas telefónicas. Cuando los delincuentes te llaman y en el identificador de llamadas aparecerá el NÚMERO REAL de la institución bancaria, que probablemente ya tengas registrado, pero la llamada vendrá de un aparato que no tiene nada que ver con tu banco.

Esto ocurre porque existe tecnología que permte 'simular' un número en el identificador de llamadas. Cuando el cliente del banco responde, la persona al otro lado de la línea intentará obtener información como contraseñas, número completo de tarjetas, entre otras cosas.

Te dirán que se hizo un cargo a tu tarjeta por cierta cantidad (que no hiciste). Entonces, como no quieres que te cobren algo que no compraste, es posible que te pidan información para 'verficar' tu identidad y así realizar la cancelación.

Ninguna institución financiera te solicitará información a menos que tú mismo hagas la llamada para reportar algo.

También existe otro tipo de suplantación de identidad de bancos, que los delincuentes hacen.

Usurpan direcciones de correo electrónico . Esto significa que probablemente tú veas la misma dirección de la que te mandan, por ejemplo, el estado de cuenta mensual. Pero la dirección IP de donde procede el mensaje, no será la misma.

En este forma de spoofing, se suplanta página web real por una falsa, por ejemplo la del banco. La página web falsa puede parecerse en el diseño, incluso puede tener una URL similar, para que al pasar por ella, la víctima no note al diferencia y entre como siempre y teclee su información.