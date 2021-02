¿Puedo amamantar a mi bebé si tengo COVID? Esto dicen los expertos

León, Guanajuato.- Aún con COVID, una mamá debe amamantar a su bebé, no deben separarse en ningún momento, fue la indicación de un especialista en salud materna, además de aclarar otras dudas respecto al virus y la maternidad.

Existen todavía muchas dudas y mitos alrededor del embarazo y nacimientos en esta época de pandemia por COVID-19, por lo que es importante contar con información confiable respecto al tema.

Gracias a múltiples estudios médicos, se ha comprobado que la lactancia materna es totalmente compatible para el bebé aún siendo la madre positiva al coronavirus, aseguró Alfredo Granados Torres, encargado estatal de Lactancia Materna del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

A pesar de que la mamá tenga la enfermedad, no debe haber una separación del bebé. La lactancia no se debe interrumpir, principalmente porque no se transmite el virus por amamantar y por la salud del bebé y la madre”, subrayó.

El especialista reprobó los casos donde la mamá está contagiada y es separada de su bebé al dar a luz.

Esto no puede suceder, ya se han dado casos en que a la madre le quitan al hijo y los separan en cuartos distintos: Eso no debe de ser, la mamá e hijo siempre tendrán que estar juntos y si la mamá no tiene el virus y el bebé sí, es lo mismo, no debe haber separación”, enfatizó.