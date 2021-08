Este lunes 30 de agosto comienza la primera etapa del regreso a clases presenciales. Es importante tener precauciones para que el retorno a las aulas sea seguro; por eso, consultamos a especialistas de diversas áreas quienes dieron sus recomendaciones para el cuidado integral de los niños.





Antes de comenzar, es importante mencionar que las clases presenciales no son obligatorias en este momento, por lo que, si aún no estás seguro de enviarlos o no a la escuela, tal vez te interese leer las opiniones de estos expertos para tomar una decisión informada.

¿Aún no decides si enviar o no a tus hijos a la escuela? Esto recomiendan los expertos

¿Qué precauciones tomar en el regreso a clases presenciales?

El neumólogo pediatra Iván Guillermo Jiménez Delgado, especialista de Centro Mädi, señaló que antes de enviar a los niños de vuelta a la escuela, se debe evaluar si la situación familiar es apta para afrontar el nuevo cambio. Una vez que se haya llegado a la determinación de que el niño acudirá a clases presenciales, el médico sugiere seguir este protocolo:

Honestidad

El primer filtro de seguridad se debe llevar en casa, siendo honestos si es que el niño o algún familiar presente síntomas compatibles con Covid-19. El especialista señala que estos síntomas “pueden ir desde síntomas de un resfriado común: escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos; hasta situaciones complicadas que requieran hospitalización”.

Uso correcto del cubrebocas

El doctor Iván refiere que las recomendaciones internacionales son utilizarlo a partir de los dos años de edad. Se debe acostumbrar al niño a portarlo correctamente, cubriendo boca y nariz. Recomienda familiarizar a los niños con el uso del cubrebocas, que ellos vean que no hay ningún peligro en el uso de éste. Es importante lavar diariamente el cubrebocas si es reutilizable, o cambiarlo cada 24 horas si es desechable.

Cultura del aseo de manos

Enseñar a los niños la técnica adecuada del lavado de manos con agua y jabón, cuya duración debe ser entre 40 y 60 segundos; informarles que deben lavarse las manos periódicamente, sobre todo después de manipular objetos; asimismo, recordarles que no deben tocarse la cara ni consumir alimentos sin haberse lavado las manos antes. Debe proporcionárseles jabón líquido y alcohol en gel.

Que la escuela cumpla con protocolos de seguridad

Verificar que la escuela cumpla con todos los protocolos necesarios para que los espacios sean seguros. También asegurarse de que la institución cuente con un plan estructurado para cada salón: Que existan las condiciones de sana distancia, que no se exceda la capacidad recomendada para cada aula, que haya una adecuada ventilación y que se mantenga limpia el aula. Hace énfasis en la importancia de que el consumo de alimentos sea en un área al aire libre, evitando que se compartan los alimentos entre los pequeños.

Precauciones en el transporte público

Usar siempre el cubrebocas correctamente en el transporte público, aplicarse alcohol en gel al subir y bajar del transporte, y lavarse las manos con agua y jabón en cuanto les sea posible.

Tipos de cubrebocas recomendados para niños

El médico aconseja que los niños usen cubrebocas infantiles; nunca se debe adecuar un cubrebocas de adulto para ellos, ya que “los ajustes no son lo suficientemente oclusivos como para disminuir el riesgo de contagio. Resalta que, de ser posible, adquirir cubrebocas quirúrgicos, pues son más seguros; o si no es posible, con uno de tela es suficiente.

Por otra parte, desaconseja el uso de caretas para los más pequeños:

“Muchas veces la careta puede imposibilitar un poco la visión para los pequeñitos; el hecho de que traigan cada vez más cosas encima, van a tratar de quitárselas más frecuentemente”.

Como neumólogo, aclaró que usar el cubrebocas ininterrumpidamente durante sus horas de clase no representa ningún riesgo para los niños

“Al principio de la pandemia surgió el miedo de usar el cubrebocas por largos períodos de tiempo; pero se fueron haciendo análisis y se comprobó que esto no condiciona ni una disminución de la oxigenación, ni hay repercusiones a corto, mediano o a largo plazo en la función pulmonar ni de niños, ni de adultos. (Al utilizarlo) no va a haber hipoxia, ni aumento en los niveles de CO2, ni deterioro de la función pulmonar. Es más el riesgo de no utilizarlo en comparación con algo de lo que no hay evidencia de que pueda causarles algún daño”.

Kit para el regreso a clases seguro:

Cubrebocas colocado de manera correcta Gel antibacterial, con una concentración mayor a 80 por ciento de alcohol. Recordar que se deben frotar las manos con éste entre 20 y 30 segundos. Jabón líquido

Contacto estrecho con su médico

El experto recomendó que, ante la sospecha de contagio o presencia de algún síntoma compatible con Covid-19, se debe acudir inmediatamente al médico y no automedicarse.

Recordó la importancia de identificar cuándo las molestias pueden llegar a complicarse. Asimismo, señaló que, a veces, la sintomatología puede confundirse con un resfriado común o una alergia; por lo que realizarse una prueba PCR o una prueba de antígeno, es la única forma de confirmar o descartar el contagio.

Asimismo, mencionó que los síntomas de Covid-19 frecuentes en pacientes infantiles incluyen también vómito, dolor abdominal, diarrea y náuseas. Por ello, es imprescindible monitorear la salud de los niños y mantener constante comunicación con las autoridades escolares, si es que se reporta algún caso positivo, se tomen las medidas pertinentes.

Finalmente, cerró con un consejo para los padres de familia:

“Es importante señalar que no todas las escuelas están en la posibilidad de tener las condiciones adecuadas. Entonces, hay que tener en consideración que la decisión de ir o no ir (a clases presenciales) tiene que estar bien fundamentada y bien decidida por parte de los padres [...] Actualmente estamos viendo un incremento de casos (positivos a Covid-19); si no existe la seguridad de que la escuela tiene las medidas adecuadas para identificar y contener la propagación del virus, yo creo que sí es mejor retrasar un poquito el regreso a las aulas, por lo menos hasta que los casos vayan en disminución, pues actualmente con la tercera ola, los casos van en incremento en niños y hasta en recién nacidos”.





Tips de nutrición para el regreso a clases

La nutrióloga María Paula Hernández Camarena, de la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes Esquizofrénicos de León (APAFE), señaló que para reforzar el sistema inmune de los niños, la alimentación es clave:

“Si lo que queremos es reforzar el sistema inmune, tenemos que aumentar, sí o sí, el consumo de frutas y verduras que nos aportan una mayor cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes”.

Si bien, cada plan nutricional debe ser personalizado, mencionó algunos ingredientes base para una alimentación saludable:

Cinco porciones de frutas y verduras lavadas y desinfectadas correctamente; de lo contrario, podrían ocasionar infecciones estomacales que bajarían las defensas del niño. Cereales integrales y frutos secos para obtener grasas saludables. Una porción de carne al día para obtener proteínas, hierro y complejo B. Lácteos “que aportan minerales como calcio, zinc y vitaminas que fortalecen el sistema inmune, muy necesario ahorita que está el Covid”. Agua natural. No refrescos ni jugos azucarados.

Retomar los buenos hábitos para un óptimo regreso a clases

Rosa Pérez Servín, conferencista, coach internacional y directora general del IT Innovation School Campus León, compartió algunas recomendaciones en cuanto a buenos hábitos para que este regreso a clases presenciales se lleve a cabo en óptimas condiciones para los niños.

Retomar los buenos hábitos alimenticios: Que los niños vuelvan a consumir alimentos nutritivos en horarios regulares. Buena higiene del sueño: Los papás deben regularizar nuevamente sus horarios de sueño, para que los niños no lleguen desvelados ni somnolientos a clases. La comunicación es clave: Es de suma importancia que los papás platiquen con los niños sobre las medidas que deben tomar para regresar a la escuela, cómo será su nueva escuela, las nuevas condiciones de convivencia donde no podrá jugar con sus amigos de la misma manera en la que antes lo hacía. Cuidar y evaluar sus condiciones emocionales.

Ahora que ya sabes todo esto, asegúrate de llevar esta guía a la práctica para que este regreso a clases presenciales sea seguro para tus hijos.

