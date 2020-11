Revelan 7 aplicaciones fraudulentas que deberías eliminar de tu teléfono

Localizan siete app fraudalentas.

Las apps se muestran gratuitas.

Pueden robar miles de dólares.

Ciudad de México.- El equipo de antivirus Avast informó que detectó siete aplicaciones fraudulentas del videojuego Minecraft que aparentan ser gratuitas.

Según el reporte publicado en el blog oficial de Avast estas aplicaciones móviles son descargadas de la Google Play Store y son dirigidas a los jugadores, en particular a los fanáticos del popular videojuego Minecraft, sin embargo, cobran a los usuarios cientos de dólares al mes de manera desproporcionada.

Los expertos detallaron que estas aplicaciones son denominadas “fleeceware” y ofrecen nuevas máscaras, fondos de pantalla coloridos o modificaciones para el juego de forma aparentemente gratuita o en versión de prueba, después de forma automática comienzan a cobrar hasta $ 30 dólares por semana.

Las estafas de esta naturaleza se aprovechan de aquellos que no siempre leen los detalles en letra pequeña de cada aplicación que descargan. En este caso, los niños pequeños están particularmente en riesgo porque pueden pensar que están descargando inocentemente un accesorio de Minecraft, pero no comprenden o no prestan atención a los detalles del servicio al que se suscriben… Instamos a nuestros clientes a permanecer atentos al descargar cualquier aplicación de desarrolladores desconocidos y a que siempre investiguen cuidadosamente las opiniones de los usuarios y los acuerdos de facturación antes de suscribirse”, señaló Ondrej David, del equipo de análisis de malware de Avast.

Según Ondrej David, las aplicaciones fraudulentas detectadas son Skins for Roblox, MasterCraft for Minecraft, Skins, Mods, Maps for Minecraft PE, Live Wallpapers HD & 3D Background, Master for Minecraft, Boys and Girls Skins, Maps Skins and Mods for Minecraft.

FRG