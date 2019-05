Revelan que a una mujer la hace feliz que limpien su casa

Ciudad de México.- A una mujer la hace más feliz que limpien su casa, a que le regalen flores y chocolates.

La mayoría de las mujeres desean pagar a una persona para realizar las tareas domésticas, ya que es una de las mayores satisfacciones.

Un estudio realizado por Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que son cada vez más las personas preocupadas por ganar tiempo para sí mismas, sin embargo consideran que las tareas del hogar genera estrés y preocupación.

De acuerdo con el portal de noticias soy carmín, una de las mayores satisfacciones en la vida es gastar dinero en una compra que les ahorra tiempo más que en una compra de algo material.

Usar el dinero para ganar tiempo, puede proporcionar un amortiguador contra la necesidad de tiempo, promoviendo la felicidad, añadió un científico.

Para poder hacer feliz a una mujer, debes invertir en alguien que realice las tareas domésticas por ella.