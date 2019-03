¿Sabes por qué hoy conmemoramos el Día del Síndrome de Down?

El Síndrome de Down es una ocurrencia genética producida por la existencia de material genético extra el cromosoma 21, es por ello que la ONU decretó que el 21 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, para crear conciencia sobre esta condición.

¿Por qué el 21 de marzo? El Síndrome de Down se produce por la triplicación del cromosona 21, de ahí que se halla elegido el día 21 del tercer mes del año para visibilizar esta condición.

Su nombre se debe a John Langdon Down, quien fue el primero en describir esta condición genética en 1866, aunque fue en 1958 que Jérôme Lejeune descubrió la alteración de los cromosomas que lo causa.

Existen muchos mitos con respecto a las personas con Síndrome de Down, pero lo cierto es que pueden llevar vidas normales e independientes a pesar de su condición. Es por ello que el 21 de marzo no sólo se celebra el descubrimiento de sus causas, si no además se crea conciencia sobre la importancia de la inclusión de las personas con Síndrome de Down.

Desde dueños de negocios hasta modelos internacionales y representantes políticos, las personas con Síndrome de Down han logrado mayor independencia, pero aún hay un largo camino que recorrer, por eso es que el lema del Día Mundial del Síndrome de Down de este año es "No dejar a nadie atrás".

En redes sociales, desde hace algunos años comenzó la tradición de conmemorar este día usando calcetas rayadas, de colores e impares. Famosos e incluso figuras políticas de nuestro país se han unido a esta tendencia.

Liiista. Hoy es el Día Mundial de las personas con síndrome de Down #DMSD19 y así lo conmemoramos, con calcetas de colores.

Yo amo a alguien con síndrome de Down. pic.twitter.com/9Lymjq60A6 — Katia D'Artigues (@kdartigues) 21 de marzo de 2019

De acuerdo con la SEP, en México hay aproximadamente 150 mil personas con Síndrome de Down y esta condición se presenta en 1 de cada 700 nacimientos.