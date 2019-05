Satisfecho por un buen trabajo

León.- En la oficina del aún director de BanBajío; y a partir del primero de julio vicepresidente ejecutivo del consejo de administración, Carlos de la Cerda Serrano, existen diversos espacios que atrapan la atención de quien la visita; uno de ellos es su colección de esculturas, la mayor parte del artista mexicano Sergio Bustamante, entre ellas uno encuentra la pieza de "En Busca de la Razón", pero también existen otros artistas como D. Cepeda y su escultura en donde un toro y oso se enfrentan para describir las tendencias de los mercados financieros.

Pero, luego de 13 años en el periodismo, no conozco a otro director de una empresa que en su oficina guarde espacio a una moderna caminadora a la cual sube de 4 a 5 veces al día, durante cinco minutos, así sin necesidad de ropa deportiva, únicamente con la formalidad que lo caracteriza en su vestimenta.

Dentro de su oficina, guarda una caminadora que le usa para oxigenar su sangre. FOTO: Maricela Maceira

¿La razón? Oxigenar la sangre, dice, para luego hacer una pausa y continuar analizando las cientos de cifras que a diario recibe para la toma de decisiones del banco, así como darle lectura y contestación a decenas de correos que a diario aparecen en uno de los cuatro monitores que tiene en su oficina, ubicados a un costado del televisor que se encuentra en la parte superior a su escritorio, en el que la mayor parte del tiempo la imagen es de contenidos de noticias financieras como Bloomberg.

La caminadora está del lado derecho, justo frente a donde tiene un par de cuadros de motocicletas, el que es uno de sus pasatiempo preferidos, y del que confiesa que cada vez es menor el tiempo que le dedica, pero afirma que sigue disfrutando de la adrenalina que le genera subirse a su moto, que el viento le refresque la cara y el ruido del motor lo haga entrar en un estado de meditación en donde lo más importante son el él y el ahora.

Me gusta mucho andar en moto, aunque cada vez lo hago menos por falta de tiempo, pero al menos una vez a la semana salgo de 30 a 40 minutos a dar una vuelta como terapia; al subir a una moto debes olvidarte del estrés que te causa el pasado y el miedo del futuro, únicamente debes estar pensando en el momento que vives para cuidarte de los carros y de las personas que podrían atravesarse; es aislarte, disfrutar el momento para ti, y el ruido de la moto es como el karma de los monjes budistas y su ommm”.

Monterrey, Puebla y Puerto Vallarta fueron algunos de los destinos en los que llegó tiempo atrás en su motocicleta, y aunque algunos amigos realizaban viajes hasta de un par de meses, asegura que, de haberlo hecho, “BanBajío no sería lo que es hoy. Ha sido un trabajo en equipo de perseverancia, disciplina, convicción de personas que teníamos claro que había que trabajar por un tiempo largo para luego ver las recompensas”.

Andar en su moto Harley Davidson, modelo Fat Boy 2017, con un peso de 500 kilos y hacer ejercicio cardiovascular a diario por una hora combinado con levantamiento de pesas, son parte de las actividades de un directivo que mira cerca el momento de tener mayor tiempo para viajar con su esposa, pero que también confiesa no pensar en su retiro pronto, pues aún existen muchos años que desea ser parte de la corporación que, junto con un grupo de visionarios empresarios, iniciaron en 1994.

A los 15 años le pedí a mi padre 3 mil 500 pesos para armar mi propio pequeño gimnasio en el sótano de nuestra casa; desde ese momento, no he dejado de practicar el deporte, a diario, luego de una hora, llego a casa a bañarme, desayunar y luego, ¡vámonos al banco! en donde a diario hay diversas actividades que realizar, no sin antes, de 5 a 7, dedicarme a la lectura, mientras hago ejercicio escucho las noticias, por la noche me lo prohíbo... desafortunadamente cada vez hay menos noticias positivas”.

Espera el momento de poder rodar en moto en compañía de su esposa. FOTO: Maricela Maceira

Del cargo que ha ocupado durante 25 años acepta que es un reto a diario, una responsabilidad nada sencilla, pero también comparte con gusto que no solamente le divierte, sino en realidad le apasiona.

Y ahora más que nunca porque yo siento que la banca tiene una responsabilidad todavía más fuerte en el entorno actual para tratar de que, a través de cumplir con su misión natural que es canalizar el ahorro hacia la economía, hacia el sector productivo, pueda ayudar al País lo más que se pueda en la situación.

Yo creo que México tiene retos que están muy ligados a la banca, por ejemplo: es indispensable terminar la bancarización, porque si no se logra de forma completa, no se va a llegar a la migración de la economía informal hacia la formalidad, y por lo tanto, no se va a lograr el hecho de que los ingresos fiscales sean los que deben ser, sin necesidad de subir impuestos, simplemente formalizando la economía y que todo mundo ponga de su parte, y la banca tienen un papel esencial: porque hoy toda transacción que pasa por la banca deja huella”.

Carlos de la Cerda Serrano comparte que existen muchas cosas hoy en el entorno en donde la banca tiene un papel sumamente importante como es en la parte de ayudar a la creación de empresas, a financiar su crecimiento, su desarrollo, la creación de empleos y sobre todo la creación de riqueza.

Una de las grandes confusiones que percibo en la sociedad, y muy particularmente en el sector público, es el no entender que lo único que se puede compartir es la riqueza, y para que haya un reparto de riqueza hay que crearla, este mundo no es rico, la riqueza que tienen los países avanzados la crearon ellos, y crear riqueza no es fácil, implica tener disciplina, tener un plan de desarrollo que haga sentido, que sea lógico y desde luego la banca es fundamental en el proceso.

Estoy viendo un reto para la banca muy interesante”, detalla mientras observa la ventana de su oficina que permite ver además del distribuidor vial Benito Juárez, el desarrollo vertical de la zona norte de León.

Sus años de experiencia le han permitido visualizar algunas de las preocupaciones de los banqueros. FOTO: Maricela Maceira

Reconoce que la cartera vencida sigue siendo una de las preocupaciones de todo banquero, pero hoy es mayor la preocupación que causan los intentos de vulnerabilidad de los sistemas relacionados con la tecnología, sobre todo con la ciber seguridad.

Mi mayor preocupación es un día encontrarme con que hackearon a mis clientes desde afuera, desde otro país, desde otra parte del mundo, que lograron vulnerar los mecanismos de seguridad y le vaciaron las cuentas a un cliente. La inversión que requieres es permanente porque al paso que vas metiendo defensas, los delincuentes aprenden a vulnerarlos, los estudian y buscan por donde entrar”.

En BanBajío gastan 25 millones de dólares al año únicamente en tecnología

Añade que los grandes bancos del mundo están invirtiendo literalmente miles y miles de millones de dólares en tecnología, todo lo que es el tema de la digitalización, “la inteligencia artificial va a cambiar absolutamente el panorama bancario de los siguientes años, la banca del futuro, que de hecho en la actualidad ya lo considero así... no es un negocio de sucursales y de gente, ahora es un negocio de tecnología y la banca dentro de 10, 15 años va a hacer puramente tecnológica”.

A menos de un mes de entregar el cargo a Edgardo del Rincón, quien cuenta con una experiencia de más de 30 años y volverá a convertirse en su compañero en una misma empresa, cuenta que él mismo lo seleccionó, porque tiene una amplia experiencia en la banca de personas en donde quiere fortalecerse BanBajío, y ya vivió el proceso de impulsar y supervisar un proceso de transformación de tecnología que justamente en la actualidad vive el banco guanajuatense.

Si tuviera que enumerar sus tres satisfacciones principales luego de 25 años en el cargo no duda en mencionar que la primera es el poder financiar a empresarios que a su vez permiten que crezca la economía y los empleos de una ciudad o del propio México.

La segunda más grande satisfacción es el orgullo de pertenecer a una de las empresas más importantes en Guanajuato, sino es que la más importante. La única empresa que cotiza en Bolsa, además con una excelente imagen en la BMV; los inversionistas internacionales consideran que la acción de BanBajío es una de las más sólidas del mercado mexicano, esto le ha dado una oportunidad a empleados, clientes e inversionistas originales de incrementar su patrimonio a través de invertir en acciones.

Ha desempeñado su labor por alrededor de 25 años. FOTO: Maricela Maceira

Y la tercera es la satisfacción de sentirme actor en la formación de un grupo de personas profesionales que me ha tocado el inmenso privilegio de formar, gente literalmente desde que salen de la universidad y ayudar a convertirse en personas de bien, productivas, que van progresando.

Me encanta ver cómo entran jóvenes ganando un sueldo bajo, pero cinco años después ya tienen un puesto más relevante y 15 años después ya son productivos, directivos, ya tienen otro nivel de ingresos para ellos y sus familias. A mí me encanta el privilegio de haber ayudado a formar a una generación de banqueros que es gente buena”.

El directivo confiesa que cree en la suerte y se considera una persona que ha tenido mucha suerte en su vida, más no cree en el destino.

A lo largo de su vida, ha vivido momentos de suerte. FOTO: Maricela Maceira