México. Falta de información y la cultura de los mexicanos en materia de seguridad en el coche para los menores, son algunos de los factores por los que no se toma la debida importancia a la hora de viajar con ellos.

“Voy aquí cerca”, “A mi no me va a pasar”, “Ya conozco el camino”, son algunos de los pensamientos de los padres de familia que ha podido corroborar en su experiencia como consultora en instalación y uso de autoasiento, Fernanda Herranz Margain.

La también asesora para Chicco señaló que los accidentes viales son la primera causa de muerte infantil en el mundo; se calcula que el 80% de las muertes y el 60% de las heridas graves se podrían evitar con el uso correcto de una silla u oficialmente conocida como sistema de retención infantil, pero el problema es que el 99% de estas están mal instaladas o son mal usadas.

Es un tema que tiene que ver con cómo estamos educados; hay quienes usan el cinturón de seguridad nada más para que no los multen, pero en realidad te lo tienes que poner para que no te mueras”, agregó.

La investigadora contó que muchos papás tienen la idea de que los accidentes solo dependen de ellos mismos, pero en realidad casi siempre es culpa de un tercero que está totalmente fuera de su control.

En México, dijo que es difícil regular el uso obligatorio de la silla a menores en el auto por las diferencias sociales y económicas, por lo que entonces es importante recordar que el asiento de un coche y su cinturón de seguridad está diseñado para un adulto, no para niños.

Hay falta de información también porque me he encontrado a muchas mamás que no sabían que su hijo tenía que viajar en silla y desde que son bebés los llevan en brazos o lo amarran con el de ellas, pero esto es más peligroso porque se les puede salir o lo pueden aplastar”, explicó.