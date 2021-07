México. “Peregrinos”, de Sofía Segovia es una novela inspirada en hechos reales que muestra elementos universales y la verdad de dos niños alemanes que vivieron sus primeros años en la guerra de Alemania.

Luego de tres años de su publicación, la escritora estrena la edición Bolsillo Premium, para contar a más personas y a las nuevas generaciones la historia basada en la de los papás de una de sus amigas a quienes conoció en su natal Monterrey.

Ellos llegaron acá en 1963 , mi amiga nació en Alemania, pero nunca les había preguntado sobre su historia porque puede ser delicado hablar de esa época Nazi. Un día, mi amiga me platica la historia de sus papás y resulta que nacieron cuando Hitler ya estaba en el gobierno y les toca la guerra de niños”, contó.

A la autora le impactó saber este hecho y la conexión de que ellos nacieron cuando las cartas ya estaban echadas, marcados como abandonados y culpables porque su historia no es la que se conoce de Alemania, sino la de un país que se esfumó bajo sus pies en un éxodo de los más dolorosos de la historia.

A esta pareja la conoció en Monterrey y esas historias que parecen lejanas y ajenas se convierten en mexicanas porque vinieron a este país y se convirtieron en mexicanos, transformando la historia de este lugar y al mismo tiempo se dejan transformar por la historia de México, uno de los puntos centrales que Sofía quería contar.

Me capturó esta intriga de cómo es posible que crea que la guerra mundial es ajena, cuando es muy propia y vive aquí, pero también me capturaron todas las coincidencias que lo van uniendo y que los traen a México y me parecieron mágicas”, agregó.