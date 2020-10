¿Tienes estas apps? Probablemente malware Joker te espía y roba tus datos

Identifican 17 aplicaciones con malware.

Las aplicaciones se podían descargar desde la Play Store.

Ciudad de México.- A pesar de ser muy prácticas, algunas aplicaciones que descargaste podrían espiarte y robar tus datos debido a un malware denominado ‘Joker’.

El malware Joker también es conocido como Bread y a pesar de una lucha intensa, Google se vio obligado a poner freno a 17 aplicaciones maliciosas cargadas en septiembre que intentaron infectar a usuarios desde la Play Store.

La firma de seguridad Zscaler explicó a través de su página web que descubrió e identificó las 17 aplicaciones, y alertó a Google.

En total, hubo alrededor de 120.000 descargas para las aplicaciones identificadas antes de que Google pudiera deshacerse de ellas, un número considerable pero relativamente pequeño en comparación con incidentes similares anteriores.

En su publicación, Zscaler describió a Joker como un software espía que tiene como objetivo capturar mensajes SMS, listas de contactos e información del dispositivo, además de inscribir silenciosamente a la víctima en servicios de protocolo de aplicación inalámbrica premium (WAP).

Las aplicaciones infectadas descubiertas en la tienda de Google Play son All Good PDF Scanner, Mint Leaf Message-Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Direct Messenger, Private SMS, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Desire Translate, Talent Photo Editor - Blur focus, Care Message, Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Hummingbird PDF, Converter - Photo to PDF y All Good PDF Scanner.

Recomendamos prestar mucha atención a la lista de permisos en las aplicaciones que instale en su dispositivo Android… Siempre tenga cuidado con los riesgosos permisos relacionados con SMS, registros de llamadas, contactos y más. Leer el comentario o las reseñas en la página de la aplicación también ayuda a identificar las aplicaciones comprometidas", publicó Zscaler.

FRG