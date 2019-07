UNAM desarrolla esta súper píldora anticonceptiva masculina

México.- Investigadores de la UNAM trabajan en el desarrollo de un anticonceptivo para hombres. Este impedirá que los espermatozoides lleguen a fecundar el óvulo, de acuerdo a Forbes.

Los investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM trabajan en desarrollar un método anticonceptivo para hombres, que pueda ser reversible, lo que lo haría el único en su tipo en todo el mundo.

Claudia Treviño, investigadora del Instituto de Biotecnología refiere lo siguiente: No cuenta con carga hormonal, se busca que al dejar de tomarlo, el hombre vuelva a ser fértil, se pretende que no cause efectos secundarios.

De acuerdo a la investigadora, ella y sus compañeros pretenden que su anticonceptivo sea más efectivo que el 96% que ofrecen los productos que actualmente hay en el mercado.

Señaló también que buscan sean en pastillas o en parches, como los que usan las mujeres.

Esto, con el propósito de brindar a las mujeres la oportunidad de liberarse de ser las únicas que cargan con la responsabilidad del control natal y de los efectos que tiene el uso de las pastillas anticonceptivas u otros métodos hormonales.

La función de este anticonceptivo sería bloquear el desplazamiento del esperma, evitando así que llegue al óvulo.

Este compuesto impedirá que el espermatozoide nade la distancia necesaria para encontrar al óvulo. Entonces, no habrá fecundación”, dijo la investigadora Claudia Treviño.

Por último, destaca que para lograr inmovilizar a los espermas, el grupo de investigadores están analizando el veneno de los animales ponzoñosos y sus efectos.

