Vacuna contra el colesterol podría estar disponible en 2021

Reino Unido.- La empresa farmacéutica Novartis, junto con el sistema de Salud de Reino Unido, se encuentran realizando ensayos clínicos para una posible vacuna que ayude a reducir los niveles de colesterol en la sangre.

En su página oficial, Novartis anunció la publicación de tres ensayos clínicos clave de Fase III para incluirán un potencial agente de ARN (ARNip) para combatir la hiperlipidemia en adultos, es decir, los padecimientos por un alto colesterol en la sangre.

Dichos artículos fueron publicados en The New England Journal of Medicine, en Reino Unido.

La prueba de la vacuna se encuentra en Fase III, es decir, que ya se encuentra en pruebas en humanos, donde la mitad de los participantes han recibido placebos para comparar los resultados del medicamento.

La mayoría de los participantes en el estudio sufren padecimientos como diabetes mellitus, hipertensión, nasofaringitis, artralgia, dolor de espalda, disnea, bronquitis e infección del tracto respiratorio superior. Se observó una buena reacción en los pacientes y, asegura la farmacéutica, pocos o nulos efectos negativos.

De acuerdo con medios locales, de ser autorizada, la vacuna podría empezar a distribuirse en Reino Unido a partir de 2021.

