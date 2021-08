Víctima de Epstein demanda al príncipe Andrés de Inglaterra por abuso sexual

Virginia Giuffre, presunta víctima del millonario Jeffrey Epstein, demandó este lunes al príncipe Andrés de Inglaterra por agresión sexual. La demanda fue interpuesta bajo el amparo de la Ley de Víctimas Infantiles en un tribunal federal de Nueva York.

La estadounidense de 38 años afirma que las agresiones sucedieron cuando ella tenía 17 años

Sin precisar el monto, Giuffre solicita en su demanda una indemnización por daños y perjuicios, pues acusa al tercer hijo de la reina Isabel de abusar sexualmente de ella y provocarle “angustia emocional” con dolo.

“Lo que hago es exigir al príncipe Andrés que responda por lo que me hizo [...] Los poderosos y ricos no están exentos de que se les considere responsables de sus acciones. Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en el silencio y el miedo, sino recuperar la vida al hablar y exigir justicia”, sentenció la demandante en un comunicado.