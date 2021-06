México. Aunque se presenta como una versión modificada y mejorada, WhatsApp Plus es una aplicación que pone en riesgo información importante compartida en los chats.

WhatsApp Plus es una versión modificada de la app original de WhatsApp, en la que todos los mensajes y demás información se canaliza a través de los servidores de WhatsApp, por lo que el sistema de encriptación técnicamente es el mismo.

Aunque ofrece funciones distintas de la original, es una versión hackeada o alterada con la que usuarios o empresas venden publicidad o buscan obtener datos privados.

Estas versiones no son oficiales y son desarrolladas por terceros por lo que violan las condiciones de servicio de WhatsApp, ya que pueden mover los chats de un teléfono a otros.

WhatsApp Plus ofrece más de 700 temas para darle una imagen personalizada a la aplicación y cuenta con gran variedad de emojis, distintos a la base original.

También tiene un “modo oculto” para elegir la fecha y la hora mostrada a los contactos, aunque tenga actividad en la aplicación y deshabilitar la doble palomita azul que confirma la lectura del mensaje.

De acuerdo a las condiciones de servicio de WhatsApp, son aplicaciones no admitidas WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las que afirman que pueden mover los chats de un teléfono a otro.

Al ser desarrolladas por externos a WhatsApp, violan las normas porque no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Descargar la aplicación garantiza que al querer descargar el original en Google Play, aparecerá un mensaje de que tu cuenta ha sido cerrada.

WhatsApp Plus no es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso”, dice la app dentro de sus políticas.