Whatsapp actualiza su función para mejorar relaciones de pareja

Ciudad de México.- Nadie pone en duda que la desconfianza, inseguridad y los celos son una de las principales causas de separación de parejas, a lo que dispositivos móviles y algunas aplicaciones como Whatsapp, Twitter y Facebook se han sumado, ayudando a que relaciones se rompan.

Las publicaciones y menajes ya son motivo de peleas, y la línea que divide lo privado (o espacio personal) de lo público, ya es muy delgada. Según un post de Cultura Colectiva, Whatsapp lanzará un aplicación para que sus mensajes no puedan ser leídos por nadie más que el dueño de la cuenta.

Las redes sociales pueden causar rupturas.

La nueva opción pretende que personas ajenas a las cuentas no puedan entrar a ver los chats, lo que podría ayudar en la confianza que se deben tener las parejas, sin embargo, también podría crear más intrigas.

Algunos usuarios de redes sociales afirman que una opción así solo será utilizada por infieles y mentirosos, ya que podrán esconder aún mejor sus secretos, aunque el fin principal es que las parejas puedan fortalecer su confianza.

Los celos son una de las causas principales de separaciones.

Ante esto, es importante que si vas a utilizar la opción, primero platiques con tu pareja sobre lo conveniente que sería o si mejor trabajan desde otra perspectiva.

Por ahora solo estará disponible para usuarios de iOS, la configuración te permitirá bloquear o abrir chats con el Face ID en caso de que tengas iPhone X, XS, XS Max y XS, o bien, con Touch ID como es el caso de iPhone 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus.