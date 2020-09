Wikipedia cambiará su imagen para ser más fácil de navegar

A 20 años de haber nacido, Wikipedia anunció que rediseñará su portal web para hacer más fácil la navegación de los usuarios.

Esta será la actualización más grande del sitio en los últimos 10 años.

Estados Unidos.- A casi 20 años de haber aparecido, Wikipedia se ha convertido en uno de los grandes referentes de Internet. Gracias a la colaboración de millones de personas en el mundo, en el sitio se pueden encontrar datos de prácticamente cualquier tema. Ahora el sitio ha tomado la decisión de rediseñar su portal web, la actualización más grande en los últimos 10 años.

La intención es que sea más sencillo para los usuarios navegar entre sus millones de entradas de enciclopedias con gran cantidad de texto y fuentes colectivas desde su computadora.

El sitio explica que durante la última década han ido enriqueciendo su interfaz con extensiones y scripts de usuario. Asimismo, el diseño web, así como las expectativas de lectores y editores, han evolucionado. "Creemos que es hora de tomar algunas ideas y llevarlas a la experiencia predeterminada de todos los usuarios, en todos los wikis, de una manera organizada y coherente", se puede leer en una publicación de MediaWiki.

La intención, señala, es hacer que los wikis de Wikimedia sean más atractivos, además de aumentar la utilidad entre los lectores y editores. "Mediremos el aumento de la confianza y el sentimiento positivo hacia nuestros sitios, y la utilidad de los mismos en herramientas comunes como la búsqueda y el cambio de idioma".

Por ahora, la mayoría de los cambios, solo podrán verse por los usuarios registrados, poco a poco Wikipedia planea lanzarlos de manera predeterminada en todos los casos para 2021.

¿Qué cambiará?

Algunos de los cambios en el diseño que ya se han implementado en las versiones del sitio en idiomas vasco y hebreo, y en los próximos meses aparecerán en otros países, son un nuevo tipo de encabezado, una barra lateral plegable y un nuevo ancho máximo en páginas de artículos y páginas de discusión pues, según dijo el sitio, estudios han demostrado que limitar el ancho puede conducir a una mejor retención del contenido, así como a una disminución de la fatiga visual.

Nuestro primer cambio, una barra lateral plegable, permite a los usuarios contraer el extenso menú en el lado izquierdo de la página. Creemos que este cambio mejorará la usabilidad al permitir que las personas se concentren en el contenido en sí: en la lectura, la edición o la moderación", explicó Wikipedia.

La decisión de realizar un rediseño ahora responde, según el portal, a que la actual interfaz de escritorio no coincide con las expectativas creadas por las plataformas web modernas. "Se siente desorientado y desconectado. Hay desorden que distrae a los usuarios de concentrarse en lo que vinieron a buscar. No es posible que cambien de idioma de manera intuitiva, busquen contenido o ajusten la configuración de lectura. Los nuevos editores no pueden usar su intuición para configurar su cuenta, abrir el editor o aprender a usar páginas que no son artículos con fines de moderación", señalan.

Asimismo el sitio descubrió que solo un porcentaje muy pequeño de lectores comprende cómo funcionan los wikis de Wikipedia pues muchos no saben que el contenido que están leyendo está escrito por voluntarios y se actualiza con frecuencia, o que ellos también pueden contribuir.

Por último aclaró que los cambios no afectarán en nada el contenido y que tampoco tienen planeado eliminar ninguna funcionalidad. "Estamos trabajando solo en la interfaz. No se trabajará en términos de plantillas de estilo, la estructura del contenido de la página, soporte de mapas o plantillas de wiki cruzadas".

Los elementos de la interfaz pueden moverse, pero todos los elementos de navegación y otras funciones disponibles actualmente de forma predeterminada permanecerán. "Aunque nuestros cambios se notan fácilmente, estamos adoptando un enfoque evolutivo y queremos que el sitio siga siendo familiar para los lectores y editores. Cada característica se discute, desarrolla e implementa por separado". Wikipedia dijo también que ya está probando los primeros cambios con un pequeño grupo de editores y que tomará en cuenta los comentarios antes de lanzarlos para todos.

MCMH