¡Ya está disponible la actualización de iOS 13!

Estados Unidos.- Por fin llegó el día esperado. Desde este jueves ya está disponible el nuevo sistema operativo de Apple, iOS 13.

Para actualizar tu teléfono solamente debes ingresar a "Ajustes" > "General" > "Actualización de software" y aparecerá la actualización.

Los dispositivos compatibles con esta actualización son el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS y XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 6s y 6s Plus, iPhone SE y iPod touch de séptima generación.

Entre las características del nuevo sistema operativo es que la compañía asegura que será un 30 por ciento más rápido en el reconocimiento facial de Face ID, con descargas un 50 por ciento más pequeñas, y actualizaciones también un 60 por ciento menores en tamaño.

Otra novedad es el "modo oscuro" con el que cambias la interfaz a tonalidades oscuras para condiciones de baja iluminación.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos