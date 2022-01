Agosto: 'Castigan a leoneses' por tema Zapotillo

Apenas cuatro de cada 100 guanajuatenses votaron el 1 de agosto en la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, en el País la participación no llegó al 8%. Y aunque 90% apoyó tomar medidas contra los ex mandatarios, al final del año no tuvo ninguna consecuencia práctica el ejercicio, que costó 500 millones de pesos. Guanajuato fue el quinto con menos participación.