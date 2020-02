De siete refuerzos, dos están castigados y solo juega uno… ¿Y las Súper Chivas?

Cristian Calderón

Posición: Lateral, volante

Edad: 22 años

En el Clausura 2020

4 Juegos

2 Juegos como titular

229 Minutos jugados

0 Goles

Polémica: Un día después de que el Guadalajara fuera derrotado por Cruz Azul en la jornada 6 del Clausura 2020, el ‘Chicote’ fue visto y fotografiado de fiesta en el carnaval de Ameca, Jalisco. El jugador estaba en su día de descanso, sin embargo, la afición de Chivas y la propia directiva, no toleró el acto del ex jugador del Atlas y fue multado económica y deportivamente, por lo que no iniciará el juego ante León.

Uriel Antuna

Posición: Delantero

Edad: 22 años

En el Clausura 2020

7 Juegos

5 Juegos como titular

479 Minutos jugados

0 Goles

Polémica: Fue portada de una revista de espectáculos en donde lo exhiben en un antro de la ciudad de Guadalajara, supuestamente alcoholizado y acompañado de una mujer que no es su esposa.