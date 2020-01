FOTOS. Lo adoptó familia pobre y hoy les da vida de reyes

Filipinas.- Un joven filipino decidió agradecer a sus padres adoptivos por haberle dado todo su amor y cuidados desde que era niño, hizo realidad el sueño de sus padres, les compró una gran y lujosa mansión y los lleva a viajar por todo el mundo.

Desde muy pequeño, Jayvee Lazaro Badile II, fue adoptado por Nanay y Tatay, quienes pese a las carencias por su difícil situación económica, lo apoyaron y cuidaron de él, le dieron todo lo que pudieron.

Jayvee se propuso estudiar y prepararse para cambiar su situación económica a futuro. A estos deseos los acompañó la promesa de darles una vida mejor a sus padres adoptivos, y eso fue precisamente lo que hizo.

Cuando Nanay y Tatay me adoptaron, no llevábamos una buena vida. Nanay es vendedora, Tatay es portero. Ahora que tengo la oportunidad de devolverles algo de lo que me ha dado, me voy a asegurar que vivan sus sueños más de lo que podrían imaginar”, relató.