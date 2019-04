'Potro' Gutiérrez enlista mejores goles en el Azteca; le reclama el 'Doctor'

Ciudad de México.- El técnico mexicano, Raúl 'Potro' Gutiérrez enumeró los diez mejores goles que ha visto en el Estadio Azteca, pero recibió el reclamo de Luis García.

Mi gol de volea en la final Pumas vs América es una joya. No sabes nada de goles pin... papá Raúl Gutiérrez. No ma...”, le dijo.