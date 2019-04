¿Quién es la “dama de la antorcha”?, la mujer más famosa del cine

Estados Unidos.- Esta mujer solamente aparece 18 segundos en cada película, pero lo hace en muchísimas. El año pasado estrenó 13.

Hay muchas probabilidades de que esta sea la persona a la que has visto más veces en la historia del cine. Pero casi nadie sabe cómo se llama. Si acaso, la “dama de la antorcha”. Abre todas las películas de Columbia Pictures desde 1922, que se cuentan por cientos. Y pese a que el logo ha cambiado varias veces en sus casi 100 años de historia, la figura de la dama de la antorcha se mantiene inalterable.

El logo de Columbia Pictures es reconocible por los espectadores de todo el mundo. Está (casi) al nivel del león que ruge de Metro Goldwyn Mayer y va de la mano con el castillo de Disney o la montaña de Paramount (que, según la leyenda, es el pico Artesonraju de Perú). Lo que es menos conocido es la historia detrás de la mujer de la antorcha y, en algunos casos, incluso su identidad.

Jenny Joseph, la modelo más vista en todo el mundo

Jenny Joseph es de la única que se tiene la certeza de que fue la modelo para Columbia Pictures.

Solo hay seguridad en torno a la mujer que ha aparecido en el logo de la compañía en los últimos 27 años. En 1992 Columbia Pictures pidió al pintor Michael Deas, reconocido por sus retratos de presidentes y estrellas del cine clásico, que reformulase la popular imagen. Para ello, Deas acudió a la fotógrafa Kathy Anderson para que le ayudara dándole imágenes de referencia. En julio de 1991 Kathy pidió a una de sus compañeras de trabajo en un periódico de Nueva Orleans, la diseñadora gráfica Jenny Joseph, que posase en su pequeño apartamento frente a una tela negra, vestida con una túnica y sujetando una antorcha.

Joseph no se imaginaba que aquella imagen sería muy pronto la más vista en cines de todo el mundo. Se dice que fue elegida porque tanto Michael como Kathy consideraron que se parecía a la mujer de la antorcha de anteriores versiones del logo de la famosa productora. Joseph no era modelo, como contó la propia Anderson: no había posado ante una cámara anteriormente ni ha vuelto a hacerlo después.

Posteriormente, Joseph se mudó de Nueva Orleans a Texas, se casó y tuvo hijos. Unos niños que han crecido cómodamente con la idea de que su madre aparece continuamente en los cines antes de que comiencen algunas de las películas más taquilleras de cada año. Curiosamente, alguna gente pensó que esa mujer era la actriz Annette Bening al encontrar cierto parecido con ella. Fue un rumor que circuló en Hollywood durante unos años. En algunas webs aún aparece Bening como una de las “damas de la antorcha”. No lo es.

¿Pero quién apareció antes en esa misma pose?

Es muy complicado determinar el nombre de las mujeres que sujetaron antes la antorcha, pese a que la del cine es una industria en la que todo queda grabado y registrado para el recuerdo. Pero según Columbia Pictures, no hay documentación para comprobar si algunas de las mujeres que afirman haber sido la “dama de la antorcha” dicen la verdad.

Una de ellas podría ser Claudia Dell. Aparece en una autobiografía de Bette Davis (The Lonely Life, 1962), en la que la oscarizada actriz se refiere a una “joven Claudia Dell, cuya imagen fue utilizada como el logo de Columbia Pictures durante años”. Dell (1910-1977) fue una actriz de cine y televisión que nunca llegó a mucho en Hollywood y se estancó en películas de serie B, aunque en lo personal se casó con hombres poderosos de California y pudo llevar una vida acomodada.

Otra era Evelyn Venable, actriz más conocida gracias a su papel en La muerte de vacaciones, que en los noventa conoció una versión bastante libre con el título de ¿Conoces a Joe Black?, protagonizada por Brad Pitt. Afirmó haber sido modelo para el logo de Columbia en 1939. La web IMDB, una referencia para los cinéfilos, da por bueno el dato.

Después está Amelia Batchler, que en un reportaje de la revista estadounidense People se presenta como la mujer que encarnó el logo de la antorcha desde 1936 y durante años. “Un día Harry Cohn [que fue el primer presidente de la compañía] me dijo: ‘Vete a vestuario. Hay un artista italiano que quiere pintarte’. Esto fue en 1935 o 1936. Yo era una artista contratada y por 75 dólares semanales hacíamos de todo excepto fregar el suelo”.

Amelia, según contó, jamás preguntó para qué era aquella pintura. Descubrió pocos años después que su imagen aparecía al principio de todas las películas de Columbia. “¿Derechos de imagen? ¿Bromeas? No pagaban de eso a nadie por aquel entonces. Esto fue mucho antes de que hubiese sindicatos”. Para anécdota, la siguiente: Amelia contó que mucho tiempo después, cuando la identidad de la “dama de la antorcha” empezó a causar intriga entre la prensa y los espectadores, llamó a Columbia para decir que era ella, en caso de que quisieran hacer algún tipo de historia o comunicado al respecto. Pero la chica que la atendió no la creyó por un motivo muy sencillo: decenas de chicas habían llamado antes diciendo lo mismo.

Una de esas otras chicas podría ser Jane Bartholomew. El prestigioso diario estadounidense Chicago Sun Times dio por buena su historia y publicó un reportaje sobre ella. Según Bartholomew, su rostro es el que aparece en la década de los cuarenta (lo cual enfrentaría su relato al de Batchler) y fue reclutada, como en el caso anterior, por el jefe Harry Crohn. Ocurrió en 1941, según su relato, y le pagaron 25 dólares. El periódico acompañó el reportaje con una imagen realmente tierna: la ya anciana Jane posa en su dormitorio de una residencia de ancianos mientras detrás de ella, colgadas en la pared, lucen varias fotografías en las que ella personificaba (o no) a la dama de la antorcha.

Lo curioso de esta historia es que todos los relatos podrían ser ciertos: el logo de Columbia Pictures es una pintura y los diferentes artistas a los que el estudio ha comisionado para llevarla a cabo piden fotografías de referencia. Si bien en su última encarnación la identidad es indudable porque todos los participantes en la creación de la imagen están vivos y hay incluso vídeos de la sesión, sería factible que en la década de los treinta o cuarenta el artista se inspirase en diferentes fotografías para dibujar a su “torch lady”, como se conoce en inglés a la figura que abre todas las películas de la productora. Esa figura que, sin nombre, sin datos y sin historia, es la mujer que más veces hemos visto cuando se apaga la luz de la sala de cine. Pero más allá de Jenny Joseph, será complicado conocer sus anteriores identidades.