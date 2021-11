Celaya.- Luis Monroy Gil es uno de los 23 mil 283 guanajuatenses de 65 años que se incorporaron recientemente al programa federal Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y que a partir de hoy recibirán su tarjeta.

Por eso acudió muy temprano a las instalaciones del Tecnológico Nacional de México campus Celaya.

Resaltó que este apoyo lo destinará a su mandado y agradeció la ayuda del Gobierno Federal.

Estos nuevos derechohabientes se suman a los más de 400 mil guanajuatenses que gozan de este derecho y que recibirán el monto de dos bimestres, que corresponden a los meses de septiembre-octubre y de noviembre-diciembre y que será de un total de 6 mil 200 pesos.

Otro caso es el de la señora Eva Zúñiga, quien padece gastritis, está enferma de las piernas y de la vista, por lo que dijo que esta ayuda la destinará a sus medicinas.

Me siento bien contenta, imagínate, yo me inscribí cuando pidieron los datos y nunca pensé que me fuera a llegar porque apenas en enero cumplo los 65; este dinero al menos me va a servir para mis medicamentos”, dijo.