Celaya, Guanajuato.- El alcalde Javier Mendoza reconoció tener reportes de extorsión del Mercado de Cañitos y otras zonas de la ciudad pero le corresponderá a la fiscalía determinar las causas de los últimos hechos violentos contra comerciantes.

Javier Mendoza puntualizó que no tiene referencias de que el asesinato de dos comerciantes el miércoles pasado y el hallazgo de una cabeza humana afuera del Mercado Cañitos la mañana del jueves, hayan sido por cobro de piso.

No tenemos ninguna referencia que así nos lo hayan manifestado, sin embargo saben que el tema de la extorsión es algo que no hemos podido abatir o bajar cuando menos porque la mayor parte de los delitos en materia de extorsión no son denunciados y no hay forma de darle seguimiento y entrarle con el tema de inteligencia”, indicó.