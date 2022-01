Andrea Chaparro disfruta de su recibimiento en ‘Rebelde’ la serie de Netflix

AM.- Andrea Chaparro disfruta de los buenos momentos que le ha dado la serie de ‘Rebelde’ donde tiene una participación estelar.

Esta actriz mexicana, es la hija mayor de actor y conductor Omar Chaparro y Lucía Ruiz de la Peña, mejor conocida como ‘Mojarrita’. Nació el 26 de enero de 2002, y es la hermana mayo de Sofía y Omar Emiliano.

La pasión de Andrea por la actuación comenzó desde pequeña, por ello en 2012 ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), graduándose cuando tenía13 años, pero además es tal su pasión por la actuación que sus padres decidieron enviarla a algunas academias particulares de drama en Los Ángeles, California.

Siempre me ha gustado el arte, me ha gustado cantar, pero nunca me preparé para este boom, este momento, la verdad me tomó por sorpresa y estoy muy agradecida de todo”.