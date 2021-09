Acapulco.- El actor Andrés García, retirado en su casona de Acapulco, ofreció una entrevista al programa “Ventaneando” en la que disipó rumores acerca del supuesto conflicto que tiene con Roberto Palazuelos por la presunta venta de una de sus propiedades.

No es cierto eso ¿a qué te refieres? [...] que no esté diciendo pendej*das, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad”, comentó.

Si bien Andrés García y Roberto Palazuelos se habían reconciliado después de un mal entendido, al parecer se volvió avivar la disputa con el “Diamante Negro” por otro mal entendido.

Y fue el actor quien diera vida a “Chanoc”, que explotó tras las declaraciones de Palazuelos, quien aseguró sería el encargado de vender su propiedad “El Castillo” y otros de sus inmuebles, así como la casona en Pie de la Cuesta, Acapulco, donde actualmente radica.

Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, comentó.