Britney Spears causa polémica al mostrarse al natural para celebrar su libertad

AM.- Britney Spears sorprendió a todos con unas fotografías donde se le ve semidesnuda, con solo unas pantimedias, que reflejan la celebración de su libertad.

En pocas horas, su publicación del 6 de enero consiguió más de 2 millones de “Me gusta” en esta red social; sin embargo, los comentarios de las fotografías no están permitidos.

Estas fotos, podrían ser el reflejo de su expresión de libertad, pues a finales del 2021, Britney se liberó de la tutela de su padre.

Desde entonces, no ha parado de celebrar el que haya recuperado el control de su dinero, su carrera y su vida en general. La cantante de 40 años fue puesta bajo dichas restricciones el 1º de febrero de 2008.

La frase con la que acompañó dicha publicación está relacionada con la recuperación de su carrera profesional, sin que esto signifique que regresará a la música.

Supongo que a la mayoría le parece raro que ya no haga música. La gente no tiene ni idea de las cosas horribles que me han hecho personalmente y después de lo que he pasado, ¡¡¡me aterra la gente y la industria!!!”, escribió Spears tiempo atrás.