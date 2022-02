México.- La noticia sobre el fin del compromiso de Belinda y Nodal ha dejado muchas dudas entre sus seguidores, como la verdadera razón del truene o qué pasará con el costoso anillo de compromiso. Pero una de las que más han hecho ruido en las redes sociales es sobre qué hará el cantante con todos los tatuajes que tiene de Belinda.

Y es que Christian Nodal tiene tatuajes en varias partes de su cuerpo hechos en honor a Belinda, incluso en su rostro ha plasmado diseños que tienen que ver con su exprometida.

Cuando la pareja apenas tenía unas semanas de noviazgo, Nodal quiso demostrar que su amor por Belinda iba en serio, y se hizo un tatuaje junto a su oreja derecha, se trata de la palabra 'Beli' en letras color negro.

El primer tatuaje que se hizo Nodal en honor a su ahora exnovia fue la palabra 'Beli' junto a su oreja. Foto: Instagram

La siguiente muestra del amor de Nodal hacia Belinda fue un enorme tatuaje que el intérprete de "Adiós amor" se hizo en el pecho, se trata de los ojos de Belinda.

El más impactante de los tatuajes que se hizo Nodal fue el de los ojos de Belinda en el pecho. Foto: Instagram

Casi a finales del año pasado, en noviembre Belinda presumió un nuevo tatuaje que se había hecho su entonces prometido, se trata de la palabra 'Utopía' junto a un corazón rojo, el cual plasmó Nodal en la frente, arriba de su ceja derecha.

Este diseño hace alusión al título del segundo álbum de la rubia cantante.

Utopía es el nombre del segundo álbum de Belinda. Foto: Instagram

Belinda fue más discreta, aunque sí se hizo un tatuaje en honor a quien fuera su prometido, fue uno chiquito en un pie: se trata de un corazón que encierra las iniciales de él, las letras CN; en esa misma ocasión ambos se pusieron en las manos tatuajes complementarios que incluían el número 4, pues es el día en que celebraban su aniversario.

Ambos se hicieron tatuajes complementarios en las manos, y Beli también se puso las iniciales de Christian Nodal en un pie. Foto: Especial

Otros galanes de Belinda también se tatuaron

Belinda ha recibido críticas y burlas debido a que algunos de los hombres con los que se ha involucrado se tatuaron algo referente a ella, pues Nodal no ha sido el único.

Entre 2016 y 2017, la cantante tuvo una relación con el ilusionista Criss Angel, quien para demostrar su amor se puso en el pecho la palabra 'Beli', sin embargo tras terminar la relación hizo que le plasmaran otro diseño y convirtió esas letras por la palabra 'God' (Dios).

El ilusionista Criss Angel, quien fue novio de Belinda hace unos 5 años, se tapó su nombre con la palabra 'God'. Fotos: Especiales

No hay que olvidar a Lupillo Rivera, pues aunque Belinda nunca reconoció haber tenido algo con el hermano de Jenni Rivera, el cantante reveló que nunca se había enamorado de una mujer como de ella.

Ambos se hicieron muy amigos cuando coincidieron como coaches en La Voz, pero tras darse a conocer que Lupillo se había hecho un gran tatuaje del rostro de Belinda en su brazo, él reveló la razón, supuestamente porque ella lo retó.

Lupillo Rivera dijo que nunca se iba a quitar la cara de Belinda de su brazo, pero cuando ella se comprometió se lo tapó con una mancha negra. Foto: Instagram

"Me lo hice porque Belinda tiene muchos fans; en La Voz ella me retó, me dijo 'a que no te tatúas mi cara' y dije 'y por qué no' , me mandó la foto, fui a Las Vegas y ahí me hice el tatuaje; es mi brazo, es mi cuerpo, me puedo tatuar lo que yo quiera y a nadie le debe de importar, puedo traer el tatuaje de la mujer más bella que he conocido en mi vida, ahí la traigo, ahí se va a quedar y ahí siempre la voy a tener", dijo en aquél entonces.

Pero tiempo después, cuando Belinda y Nodal se comprometieron, Lupillo tapó la cara de 'la mujer más bella que había conocido en su vida' por un enorme manchón de tinta negra, lo cual hasta la fecha sigue causando burlas y memes.

Las noticias de AM en

Síguenos