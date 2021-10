En ‘La casa de los famosos’, Roberto Romano confirma que sí tuvo algo con Kimberly Flores

CDMX.- Pese a que Kimberly Flores negó haber sido infiel a su esposo Edwin Luna en su paso por el reality "La casa de los famosos", ahora vuelve la polémica debido a que se reveló que la influencer sí tuvo un encuentro íntimo con Roberto Romano antes de entrar al programa de Telemundo.

Durante su participación en “La casa de los famosos”, Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, levantó polémica debido a que tenía acercamientos y toqueteos con su compañero Roberto Romano.

La controversia fue tanta, que Edwin Luna tuvo que ir al programa para hablar con su esposa quien terminó por abandonar el reality de televisión; tras esto, Kimberly publicó varios videos para disculparse con su esposo y aclarar lo que pasó.

Quiero que sepan que lo amo, que lo respeto. La palabra infidelidad para mí nunca existió, porque son términos muy grandes, que la gente lo ha señalado como tal", explica Kimberly.

Agregó: "La gente que realmente vio el 24/7 se dio cuenta de que no llegamos a ese punto", dijo Kimberly en un video de su canal de YouTube en el que también pidió una disculpa a su esposo Edwin Luna.

Además Kimberly aseguró que lo que pasó dentro de "La casa de los famosos" con Roberto Romano había sido parte de una actuación que pidió la producción y por la cual percibió un pago.

'Se acostaron en un hotel' revela Alicia Machado

La venezolana Alicia Machado aseguró que Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, sí tuvo sus 'queveres' con Roberto Romano antes de que ambos entraran al programa 'La casa de los famosos' y lo que más causó impacto, esl que el propio Roberto lo confirmó en una plática que tuvo con su amigo Christian de la Campa.

Se acostaron, mi vida, en un hotel", fue lo que reveló la ex Miss Universo a Cristina Eustace, sobre Kimberly y Roberto.

Esta información fue una 'bomba' dentro de “La casa de los famosos”, y tan rápido se corrió el rumor, que el propio Roberto Romano terminó por confesarlo, y aunque habló en voz baja e intentó hacer interferencia en su micrófono, se pudo escuchar parte de su conversación y con Christian de la Campa.

En la plática que sostuvo Romano con Christian, dijo: "Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes, y cuando pasó eso, yo dije 'aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí se acaba', ¿me estás agarrando el hilo?... no con Alicia... porque tienen hijos, están casados, yo no me voy a meter en pedos".

Roberto Romano aceptó que sí se equivocó en no dejar las cosas claras y marcar distancia.

Yo sí la cagué fue porque no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella, como bajita la mano... y aparte de todo estar con Alicia", agregó Romano.

Aunque al principio Christian le dijo que no tenía que contarle nada, y que lo platicaban afuera, Roberto insistió, pues le dijo que tenía que decírselo, pues necesitaba que lo aconsejara para saber qué hacer.

Quien sabe cual fue la intención de Roberto de confirmar un encuentro con Kimberly Flores, pero lo que sí es un hecho es que tanto él, como Verónica Montes y Manelyk González, son los nominados definitivos de la semana, por lo que la próxima uno de ellos deberá abandonar la casa.

“Pero qué fuerte porque nadie lo sabía, porque se lo contó ella ya la traicionó y ya la quemó y vete tu a saber si sabían o no sabían seguramente saben que hay un pedote, allá afuera y obviamente lo dijo para a mi hacerme quedar mal, para que el c...ero sea yo y la salven a ella”, dijo Roberto.

