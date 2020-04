Luis Fonsi presume el talento de su hija con este video durante la cuarentena

Miami.- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, presumió el talento musical de su hija de apenas 8 años quien interpretó una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, esto durante la cuarenta por coronavirus (Covid-19).

Desde pasos de baile hasta rutinas fitness, los famosos han hecho de todo para mostrar lo que hacen en sus casas durante la contingencia por coronavirus, así mismo han hablado sobre el tema para reflexionar sobre dicha enfermedad.

Esta vez, Luis Fonsi quiso sorprender a sus fans con la hermosa voz de su pequeña Mikaela Rodríguez López, la cual a su corta edad ya demuestra un talento incomparable para el canto, esto mientras sigue los pasos de su padre.

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del cantante, se puede observar a la pequeña frente a un micrófono de grabación y con unos audífonos puestos en sus orejas.

Así mismo, se puede escuchar a la pequeña Mikaela interpretando la canción ‘We Are The World’ de Michael Jackson y Lionel Richie.

Fue ella la que eligió la canción perfecta para este momento que estamos viviendo. Aquí les comparto un pedacito. 'We are the ones who make a brighter day, so let’s start giving'...”, finaliza el cantante.