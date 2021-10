En ¿Quién es la máscara? sorprenden 'Finito' López y Kunno, pero los eliminan

México.- En '¿Quién es la máscara?' dos nuevos personajes tuvieron que mostrar su identidad al no ser salvados por los investigadores ni por el público y la sorpresa fue que uno de los participantes se trataba del ex boxeador Ricardo 'Finito' López, quien se escondía detras de la botarga de Perro, quien no cantó nada mal; el segundo que perdió la máscara fue Caperuza, quien resultó ser el tiktokero Kunno.

Para la identidad de Perro ninguno de los investigadores le atinó, pero para la de Caperuza, Juanpa Zurita si pudo adivinar de quién se trataba.

En el primer combate de este domingo se conocieron tres nuevos participantes de '¿Quién es la máscara?', estos fueron Jocho, Perro y Perezoso.

El equipo de investigadores integrado por Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Yuri y Mónica Huarte, pusieron mucha atención a las pistas de cada una de las botargas y comenzaron a dar sus pronósticos.

Tras la presentación del Jocho, Carlos Rivera dijo que podría ser Llane, de Piso 21; Yuri se aventuró con Jaime Camil; Juanpa Zurita dijo que se trataba de Sebastián Yatra y Mónica Huarte que era Lambda García.

En el turno de Perezoso, Carlos dijo que era Sebastián Rulli; o podría tratarse de Reyli Barba, según Yuri o de Eugenio Derbez si Juanpa tiene razón en su pronóstico, mientras que Mónica dijo que podría ser Álex Lora.

Habrá que esperar para conocer sus identidades y saber si alguno de los investigadores tuvieron razón, pues al Perro nadie le atinó.

Según Carlos, podría ser Manuel 'Flaco' Ibáñez, Yuri dijo que era Sergio Corona, Juanpa se fue por Gilberto Santa Rosa mientras que Mónica se decidió por Emir Pabón, pero nadie se imaginó que quien estaba debajo de esa botarga era el ex boxeador Finito López.

Jocho logró quedarse para seguir en la competencia de '¿Quién es la máscara?'. Foto: Instagram

Perezoso fue salvado por los investigadores, y en redes sociales el nombre de Sebastián Rulli se volvió tendencia porque es uno de los pronósticos. Foto: Instagram

Perro tuvo que revelar su identidad y fue eliminado de la competencia. Foto: Instagram

Segundo combate en ¿Quién es la máscara?

Para el segundo combate se enfrentaron Apache, Caperuza y Androide, esta última, según Carlos, se trataba de la actriz Ana Serradilla, Juanpa opinó que se trataba de Sofía Reyes, mientras que Carlos y Yuri se fueron con Fernanda Castillo.

Llegó el turno de Caperuza, quien en vez de dar pistas despistó a los investigadores, pues los confundió con su dualidad, pues a veces parecía que se trataba de una mujer y después de un hombre.

Es por eso que los nombres que se manejaron fueron el del comediante Manu Nna, el actor celayense Polo Morín, Paco de Miguel o la Divaza.

Androide aún tiene oportunidad de seguir en el reality de Televisa. Foto: Instagram

A Apache lo salvaron los investigadores, y según sus apuestas puede tratarse de Joss Favela, Espinoza Paz o Rauw Alejandro. Foto: Instagram

El último en salir fue Apache, que según Yuri, Carlos Rivera, Juanpa y Mónica podría tratarse de Joss Favela, Rauw Alejandro o Espinoza Paz.

Los investigadores decidieron que Apache se quedara en la competencia, por lo que el público tuvo que votar por Androide y Caperuza, siendo esta última la que recibió menos votos, por lo que tuvo que quitarse la máscara.

Caperuza despistó a los investigadores al mostrar una dualidad, pues no se sabía si se trataba de una mujer o un hombre. Foto: Instagram

Antes de revelar su identidad, los investigadores dieron su último pronóstico y Juanpa Zurita se emocionó al ver que le atinó, pues aunque primero dijo que se trataba de La Divaza, cambió a Kunno.

