'Me voy a reír de esto': Teo González ya trabaja en sketch sobre su infarto

Guadalajara.- Siempre con buen humor toma el comediante guanajuatense Teo González las experiencias de vida, pues a pesar de que acaba de sufrir un infarto por el que tuvo que ser intervenido de urgencia, ya piensa sacarle provecho y sobre todo risas al asunto, pues ya trabaja en un sketch sobre el tema.

En entrevista con "Ventaneando", Teo González habló de lo que significó haber sufrido un infarto a los 60 años, pues entre lágrimas habló de esta experiencia que sin duda le cambió la vida.

Vinieron dos de mis hermanos a verme y me emocioné y lloré también, esa parte es donde uf.. sí te pega ¿eh? y sí lloro, soy chillón de por sí, soy muy emotivo, pero sí, se me salieron las lágrimas", contó el comediante.

Sin embargo, pese a ser un momento difícil, ya le vio el lado bueno, así que este mal rato en su salud lo usará para sacar risas a su público, por lo que ya trabaja en un sketch.

Ya pensé en la rutina de 'el reseteo', es una reseteada esto, es volver a iniciar una nueva vida, pero lógicamente me voy a reír de esto que me pasó por que así somos los mexicanos tragedia más tiempo comedia, dentro de poco van a saber una rutina sobre esto", contó Teo González.

Teófilo Gonzalez Muñoz, nombre real del comediante nacido en León, Guanajuato, contó cómo fue que comenzó el infarto que lo llevó al hospital de urgencia a las 5 de la mañana, pues comenzó con un dolor en el pecho "como si fuera un marro, como si tuviera una bota militar en el pecho, horrible".

Explicó que en el hospital le hicieron un electrocardiograma y salió alterado, por lo que lo valoró el cardiólogo quien le dijo que tenía que operarlo de urgencia.

El cardiólogo me atiende y en cuanto me ve me dice 'es un infarto, necesito hacerte una cirugía ya'", contó a las cámaras de "Ventaneando",