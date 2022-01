Yahir habla de si incursión a Only Fans y cómo manejaría su cuenta

Ciudad de México.- El cantante Yahir cerró el año pasado envuelto en polémica, pues las situaciones que vive con su hijo Tristan, acapararon los titulares en medios de comunicación, pues primero se declaró abiertamente bisexual, más tarde el controversial truene con su novio y después aseguró haber iniciado su carrera como actor de películas para adultos.

No obstante, el ex académico aseguró que busca seguir adelante con su carrera, ya que actualmente tiene diferentes proyectos, además de comentar que se va a apoyar de terapias para continuar trabajando.

El actor que participa en el musical “Hoy No Me Puedo Levantar“, ha estado muy activo en sus redes sociales en las que comparte con sus miles de seguidores actividades que hace día con día, una de ellas es su pasión por el ejercicio.

En varios de sus posteos en su cuenta de Instagram, comparte constantemente fotografías y se le puede ver en el gimnasio mostrando los grandes avances que ha conseguido.

Sin duda Yahir deleita y/o motiva a sus casi un millón de seguidores en Instagram con su contenido de ejercicios, por lo que muchos de sus seguidores, principalmente mujeres, han cuestionado al cantante si en algún momento piensa en abrir un perfil en OnlyFans, plataforma donde también su hijo habría generado ingresos.

En su momento, el cantante se mantuvo muy reservado respecto a responder los cuestionamientos, en el programa “De Primera Mano” sorprendió a todos con su respuesta.

El también actor comentó que no descarta la idea de abrir su perfil en OnlyFans, sin embargo, tiene muy claro que no compartirá contenido explícito, pues en dado caso lo utilizaría como un motivante para una vida más sana.

Entraría a OnlyFans haciendo algo de ejercicio, de rutinas… yo creo que sí. Por ese lado sí me gustaría, nada más”, aseguró..

Además resaltó que a pesar de que esa red social es conocida principalmente por su contenido sólo para adultos, también se aborda una gran variedad de contenido, por lo cual, de abrir su perfil, no se involucraría en el erotismo.

OnlyFans abarca muchas cosas y no entraría al tema pornográfico o subido de tono, no es por ahí. Las redes son una carta de presentación para muchas cosas y eso no es lo mío”, expresó..