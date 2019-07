Yanet García vuelve a posar de espaldas en diminuta lencería

España.- La “chica del clima”, Yanet García, está aprovechando al máximo su estancia en Madrid, España, para utilizar bellos paisajes como escenario para tomarse provocativas fotografías que comparte con sus seguidores.

Esta ocasión compartió dos fotografías en las que posa más que sensual en lencería negra que deja al descubierto su pronunciado trasero, además de sus piernas y caderas.Pero la intención de la mexicana es dejar claro que el escultural cuerpo que posee no se debe a rellenos ni a implantes, sino a una constante disciplina de ejercicio.

Enamórate del proceso y los resultados llegarán, no implantes, no inyecciones, no rellenos”, escribió la voluptuosa Yanet García en sus redes sociales.