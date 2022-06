Yuri anuncia su último tour coreográfico porque no quiere ‘hacer el ridículo’

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa, Yuri compartió detalles de lo que será su próximo tour “Euforia” y también habló acerca de la presentación que ofrecerá en la Arena Ciudad de México.

Pero, durante el encuentro con los medios, la cantante jarocha reveló que no le gustaría dar lastima a sus fans y seguidores, ya que siempre se ha esforzado en ofrecerles lo mejor y lo que llamó la atención fue que dijera que está pensando en “bajarle” en ese sentido, aunque esto no significa que se retire de la música.

Más tarde, fue entrevistada por las cámaras de Ventaneando y ante las cámaras del programa de Pati Chapoy, la intérprete de 58 años explicó que está analizando en cambiar sus shows porque no le gustaría quedar en ridículo, ya que después de 5 años de ausencia en los escenarios a causa de la pandemia y otros proyectos, su agilidad y versatilidad ha ido menguando, pero de igual manera está dispuesta a hacer vibrar a su fans la hacer un recorrido por sus grandes éxitos plantada en una escenografía espectacular como a ella le gusta.

A lo mejor retirarme no, porque hay mucha gente que tiene setenta y tantos años y siguen cantando. Pero hacer el ridículo, no. Estas cosas ya como a los sesenta y tantos, olvídense, o sea no", expresó.