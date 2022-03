Guanajuato.- La iniciativa aprobada por el Congreso local que se enviará a la Cámara de Diputados para que incluyan el delito de extorsión dentro de la lista de los que ameritan prisión preventiva, dividió a los diputados locales, no sólo en los votos, sino en las posturas.

El PAN, que presentó la iniciativa, fue el único que votó a favor, con 19 diputados presentes.

En contra votaron: diputados de Morena, del PRI, Movimiento Ciudadano y PVEM, para un total de 12 votos.

Por el PAN, la diputada Susana Bermúdez Cano abogó por las víctimas y la afectación patrimonial y psicológica que sufren con las extorsiones.

Por el contrario, del PRI, Yulma Rocha insistió en que no hay sustento jurídico para aprobarlo y por que los especialistas y las instituciones consultadas por los diputados han señalado que ni el aumento de las penas ni la prisión preventiva inhiben los delitos ni tampoco salvaguarda los derechos de las víctimas.

Y que el PAN argumenta que se busca la prisión porque la extorsión ha aumentado pero si se utiliza este criterio, como todos los delitos han aumentado, entonces habría que aplicar la prisión preventiva a todos.

Y Gerardo Fernández, del PVEM, dijo que hay muchos delitos que tienen mayor incidencia.

La panista Susana Bermúdez expresó: “Hoy pido su voto a favor del dictamen por las personas amenazadas, por los hijos e hijas que un día y otro también son extorsionados. “Cerremos el círculo de la impunidad y el alto grado de impunidad porque las carpetas no son investigadas porque muchos testigos no se acercan a declarar porque temen por su seguridad”, expresó.

Susana Bermúdez, del PAN. Foto: Catalina Reyes.

Agregó que este delito inhibe la inversión formal principalmente de pequeños empresarios, afectan y ponen en riesgo el desarrollo económico regional y nacional.

Hay otros delitos de mayor incidencia

La priista Yulma Rocha Aguilar recordó que los diputados del PAN propusieron esta iniciativa porque argumentaron que está aumentando la extorsión, pero con ese criterio, tendrían que aplicarle prisión preventiva oficiosa a todos los delitos porque todos están aumentando.

“En conclusión, la propuesta es loable, compartimos la preocupación, pero jurídicamente no es viable. Porque corremos el riesgo de un uso excesivo de estas figuras. No es cosa menor que haya aumentado el delito, pero no es viable”, expresó.

El diputado Gerardo Fernández González, coordinador del PVEM, también votó en contra porque afirmó que “la iniciativa que pretende desde la ingenuidad resolver los grandes problemas del Estado”.

Destacó que la extorsión ocupa el lugar número 18 en el Estado, muy por debajo de otros.

“Este no es el principal delito en Guanajuato, los delitos sexuales son más de 400 veces mayores que la extorsión”, afirmó.

Señaló también que en la mesa de trabajo, el Poder Judicial expresó de manera clara que la prisión preventiva es la medida más severa a un inculpado y debe aplicarse de manera excepcional. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido.

“Aún teniendo estas opiniones votaron a favor de la propuesta. Pregunto entonces ¿de qué sirve que estemos consultando a los instituciones especializadas si van a votar en contra de lo que ellos opinan?

Son tipos diferentes

La diputada de Morena Alma Alcaraz, expresó que no está de acuerdo en que tomen las tres modalidades de extorsión “y las metan todas en una licuadora. Son temas muy diferentes que no podrían entrar en una licuadora”. Porque entre ellas hay una afectación muy diferente a los bienes jurídicos tutelados.

Se refería a la amenaza telefónica para pagar cierto dinero, atemorizando y el cobro por derecho de pisos, cuando se presentan directamente en el establecimiento para pedir cantidades periódicas.

Aunque reconoció que de enero 2018 a diciembre de 2019, en la Fiscalía del Estado sólo había 17 carpetas y 82 mil 162 denuncias de este delito en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Coincidió con observaciones de UG, La Salle y el Poder Judicial que expresaron que las modificaciones no están suficientemente justificadas.

