Lamenta Medina que el PAN ‘baje’ su charla de Facebook

Guanajuato.- Carlos Medina Plascencia se dijo sorprendido porque el PAN León ‘bajó’ de su página de Facebook la plática que ofreció el miércoles al Consejo de los Sabios, en la que expuso la urgencia de democratizar a todos los partidos, incluido el suyo.

También cuestionó la implementación del programa “Pase Verde” de acceso gratuito a espacios públicos los fines de semana, el cual respaldó en su propósito original, pero no que el que sea generalizado porque subsidia a quienes no lo necesitan.

“Muy mal (que no esté el video en Facebook PAN León), al final de cuentas son reflexiones que puedo compartir aquí o en cualquier otro lugar donde haya oídos, y me parece que no deberían de negarle a quien tenga un interés en escucharlo.

“Es un equívoco en términos de que no es de esta manera como se puede dar el crecimiento de la propia institución y sobre todo de analizar el estatus de nuestra democracia y el por qué estamos sufriendo como país un deterioro muy fuerte por el populismo y la demagogia, ver cuáles son las causas y también las acciones que debemos llevar a cabo”, comentó el primer Gobernador del PAN para AM.

Mencionó que el presidente del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, le mandó un mensaje para avisarle que lo habían tenido que ‘bajar’ para que, si le preguntaba algún medio de comunicación, la respuesta era que fue por “un asunto interno”.

“Pregunté el por qué hacen esto, en todo caso dénmela a mi y yo la difundo, o bien la siguiente ocasión me encargaré yo de grabarme. No hay respuesta hasta el momento, no me han dado ninguna, yo creo que todavía la están pensando”, dijo.

Anunció que el jueves 31 de marzo tendrá una charla con jóvenes del PAN en León.

El miércoles por la tarde el ex Gobernador participó en la reunión mensual del nombrado Consejo de los Sabios (grupo de panistas de mayor edad) del PAN León, misma a la que se convocó a la prensa y que se transmitió en vivo por la plataforma de Facebook del PAN León, pero que al día siguiente eliminaron de la página.

Va por silla en Consejo Nacional

En su participación anunció que buscará regresar al Consejo Nacional del PAN en el cual participó durante 17 años, le faltaron tres para ser nombrado como vitalicio.

El grupo de 13 exgobernadores nombrado “Unidos por México” plantea en la reforma de estatutos que los exgobernadores tengan un espacio asegurado en el Consejo Nacional, pero, si esta propuesta no prospera en corto plazo, de cualquiera manera se habrá de registrar para la elección de consejeros el mes de noviembre.

“Voy a buscar llegar al Consejo Nacional si los panistas de Guanajuato así lo ven bien, si no lo ven bien no pierdo nada, sigo en mis convicciones y en la lucha de buscar que el PAN sea un partido de los ciudadanos, que le sirva a México”, dijo.

Refirió que actualmente el 90% del Consejo Nacional están alineados con la dirigencia nacional que encabeza Marko Cortés y hay pocas voces para la crítica.

“También comenté algo, esta parte de que nos retiramos de la mesa de diálogo con el Gobierno federal, ¿pues cuándo hubo una mesa de diálogo? muchos opinamos que no era un camino correcto el buscar, bajo ese esquema del PAN, un diálogo.

“Y no porque no se deba tener el diálogo, pero si se ha venido trabajando y ojalá que así se mantengan para el debate de la Reforma Eléctrica, en la alianza de Va por México de los tres partidos, si hay diálogo debe ser con los tres”, opinó.

El Pase Verde sí, pero…

Carlos Medina consideró que tal vez incomodó el comentario sobre el programa de acceso gratuito a las deportivas, Zoo, Parque Metropolitano y Explora, implementado por el Ayuntamiento de León, y explicó a AM el sentido del apunte.

Indicó que hay que centrar los esfuerzos en el combate a la pobreza extrema (115 mil 943 habitantes, según el Coneval) con la colaboración de toda la sociedad.

“Ahí es donde he comentado que sí hay que apoyar subsidiariamente a quienes menos recursos tienen, inclusive, así lo dije, quienes no tienen ni siquiera un vehículo para ir a un parque y que necesitan de la entrada gratis, pero eso no es para todos porque a final de cuentas va a afectar en las finanzas del municipio.

“Tal vez eso incomodó, lo explico: no se trata de que no se les dé ese acceso gratuito a quienes menos recursos tienen, pero esos no se trasladan en vehículo a estos lugares, y a ellos hay que facilitar hasta el transporte público, pero quienes tienen recursos es bueno puedan aportar para sostener estos espacios”, explicó.

La división de poderes

En la plática del miércoles, Medina Plascencia también refirió, sin citar nombres, que el PAN debe impulsar siempre el Federalismo y el respeto a la división de poderes.

“En muchas ocasiones cuando he sido crítico a ciertas decisiones, es porque no debe estar el Congreso a la disposición de lo que diga el Gobernador, ni tampoco el partido, ni el Poder Judicial, ni los alcaldes, ni los ayuntamientos”, comentó ese día.

En entrevista apuntó que no es un señalamiento particular, sino que espera que eso no se dé y sí que “haya mayor capacidad de escucha hacia dentro del propio PAN”.

Al gobernador Diego Sinhue Rodríguez le preguntaron este viernes en Salamanca sobre el comentario y sólo dijo que no escuchó la declaración y no iba a entrar en polémica. Que él es respetuoso de los Poderes del Estado, así como de los exgobernadores.

Las candidaturas

El primer Gobernador panista de Guanajuato compartió ante unas 200 personas en la sede del PAN leonés la agenda que el grupo de 13 exgobernadores trabaja para proponer tanto en la reforma de estatutos como en el Programa de Acción Política.

Son cinco puntos:

Creación de observatorios ciudadanos en ciudades de más de 100 mil habitantes

Estrategia de seguridad integral

Que esté en ley la obligación para los partidos de elecciones primarias, abiertas, simultáneas

Transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción

Compartir mejores prácticas de gobierno

En particular destacó la propuesta de elecciones primarias en todos los partidos no solamente para elegir a sus candidatos presidenciales sino todas las candidaturas. El que los ciudadanos no militantes puedan votar y ser votados en los procesos.

“Es quitarle el control de las candidaturas a las burocracias de los partidos”, sostuvo.

Les recordó que, como lo dijo su fundador Manuel Gómez Morín: que el PAN nunca estará casado con ningún gobierno, ni siquiera los emanados del propio partido.

“Hay que observar principalmente a los emanados de Acción Nacional”, puntualizó.

