Morena, MC y el PRI más incumplidos en transparencia en Guanajuato: IACIP

Guanajuato.- Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son los organismos que menos cumplen con sus obligaciones de transparencia.

Así lo confirmó en entrevista para AM la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP), Ángeles Ducoing Valdepeña.

“Tienen promedio bajo en cumplimiento de obligación y no han subido toda la información que por obligación debe ser pública y estar disponible de manera inmediata a todas las personas”, señaló.

El incumplimiento es casi total. Morena tiene 0% de promedio, MC después de la pandemia no ha subido nada del material requerido y el PRI tiene 5% de cumplimiento.

LEE TAMBIÉN: INAI exige a Guardia Nacional hacer públicos los reportes por uso de fuerza

En cuanto a los partidos mejor calificados están PRD, PVEM y PAN, quienes comparten su información de acuerdo al artículo 26 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Ducoing añadió que las unidades municipales en la materia que tienen la peor evaluación son Atarjea, con 24% de acciones a favor de transparentar, Ocampo y Pueblo Nuevo bajaron y están en 45% y Villagrán está en 59%.

Con cumplimiento total están Moroleón, Silao, Irapuato y León, señaló Ducoing, quien aseguró que estos municipios han invertido mucho en sus unidades de acceso.

Tenemos un cumplimiento general en Guanajuato del 95.1%, nos falta un 4.9% por cumplir y son por omisiones que hay debido a que sujetos obligados no suben información, o la suben incompleta o no actualizada.

“Sobre todo son municipios que han tenido cambio de administración y no le han dado seguimiento a solicitudes, hay incluso algunos partidos políticos que de plano no están convencidos de tener transparencia”, dijo en su visita a AM.

Estos resultados de transparencia, aseguró la comisionada, son públicos en la plataforma SICOV, desarrollada por el IACIP para señalar áreas de oportunidad entre sujetos obligados de toda la entidad, desde municipios, tribunales y los tres poderes gubernamentales.

LEE TAMBIÉN: ‘Se van a abrir todos los archivos’ AMLO no eliminará expedientes de espionaje

Imponen sanciones

Debido a estas deficiencias en sus procesos de transparentar “hay varios sujetos obligados que han sido multados, hace unos dos años a varios partidos como Morena con doble multa y va la tercera, Movimiento Ciudadano y en municipios como Moroleón”, dijo la comisionada.

El instituto que dirige registra 25 multas, tres a partidos políticos (2 Morena y 1 MC) y el resto a municipios, en este año a San José Iturbide, Acámbaro y San Miguel de Allende.

“Tenemos facultades y medidas de apremio cuando no cumplen, como una amonestación pública y la segunda es una multa. Podemos hacer que el servidor que incumple con la información que IACIP obligó a transparentar, tras una sentencia aplicarle una multa que puede ir desde los 13 mil hasta 130 mil pesos del bolsillo del servidor, no del erario público, porque era su responsabilidad hacer pública la información”.

Señaló que también se amonestaron a servidores públicos de Yuriria, Jerécuaro, Coroneo, San Luis de la Paz, Romita, Guanajuato, Santiago Maravatio, Cortazar, Tierra Blanca, Irapuato y Juventino Rosas, aunque no dio detalles.

“El reto es que las administraciones públicas municipales no se queden atrás, ya que cambian los titulares de administraciones de transparencia y es capacitarlos otra vez, porque no pueden quedarse atrás y deben dar seguimiento subiendo la información y de manera actualizada”, aseguró Ángeles Ducoing.

LEE TAMBIÉN: Ordena el INAI hacer públicas investigaciones y sentencias contra Peña Nieto

Alegan prueba de daño

A punto de terminar su mandato como comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y entregar la batuta a Mariela del Carmen Huerta Guerrero para el periodo 2021-2028, Ángeles Ducoing Valdepeña señaló que la transparencia se ve afectada por motivos de seguridad, ya que hay situaciones que no pueden darse a conocer.

Puso como ejemplo las solicitudes del número de escoltas que el municipio de León asigna y que es renuente a transparentar, alegando prueba de daño que el IACIP evalúa y en la mayoría de los casos, da la razón para reservar o clasificar datos.

Se llama prueba del daño a la ponderación de los riesgos que representa divulgar determinada información contra el beneficio que reporta conocerla.

“Sí puede reservarse siempre y cuando el municipio nos diga el nivel de inseguridad y si es fatal y si en este municipio ha sido más frecuente que a las servidoras y servidores que cuenten con escoltas hayan sufrido ataques, cada caso es específico”, dijo la Comisionada.

Indicó que las secretarias de Seguridad Pública del Estado y las de León e Irapuato son las que más reservan información, por considerar que es peligroso responder a algunas peticiones.

“Sobre todo en municipios grandes y aquellos donde por su situación geográfica había un índice alto de inseguridad” .

Optimista, Ángeles Ducoing sostuvo sin embargo que la evolución de la transparencia es continua en Guanajuato, pues antes casi todos los sujetos obligados buscaban cómo no dar información y ahora lo toman como una parte esencial de su trabajo.

“Lo convertimos es una cultura habitual del servicio público, les digo que desde el primer día se trabaja sobre un piso transparente y todo lo que hacen puede generar información útil”, dijo.

Hubo hackeos

Ángeles Ducoing confirmó que tras la implementación del sistema SISAI 2.0 hace unos meses en la Plataforma Nacional de Transparencia y la eliminación del sistema Infomex para realizar solicitudes, hubo intentos de hackeo.

“Como todas las plataformas fueron atacadas, trataron de ser hackeadas y fueron miles, sobre todo ataques extranjeros, se hizo un cuello de botella y era difícil estar accediendo”, señaló luego de que a nivel nacional se reportaron por varios días fallos de la plataforma.

“A la fecha está resguardado perfectamente, no hubo hackeo de datos personales, en Guanajuato suspendimos plazos para que la gente no se molestara y tuvimos que salvaguardar los procesos para interponer recursos de revisión”, a fin de subsanar los días en los que la plataforma no estuvo disponible.

Aseguró en cambio que el sistema es mucho más intuitivo para gente que no tiene experiencia e impulsa así que los ciudadanos realicen solicitudes de información.

Cuestiona el decreto de AMLO

Durante su entrevista con AM, la presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, Ángeles Ducoing Valdepeña, sostuvo que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para reservar información de obras por seguridad nacional es anticonstitucional.

Al serles negados datos tan importantes como a quién adjudicar y quién gana licitaciones o cómo llevan el avance, si cumple o no y mucho más, el que se nos clasifique la información es contradictorio a un derecho humano que estaría transgrediendo nuestros derechos y no sería válido”, apuntó.

Agregó que por ello el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya interpuso una acción de controversia constitucional, pues el decreto es contrario a las leyes vigentes.

El decreto para ‘blindar’ los proyectos estratégicos de esta Administración se publicó el 23 de noviembre.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos