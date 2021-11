Sapal busca resolver demandas por muerte de trabajadores, pero ahora en Justicia Alternativa

León, Guanajuato.- El lunes, el representante legal de Sapal ingresó a la sede del Centro de Conciliación la solicitud para hacer uso de la Justicia Alternativa con el fin de resolver los reclamos que tienen con los familiares de tres de los cinco trabajadores fallecidos en la planta de tratamiento el año pasado.

La solicitud se hizo a las 12 del día. Así lo dieron a conocer a AM fuentes cercanas a Sapal.

Por lo que los familiares están citados mañana para escuchar las peticiones y propuestas del organismo operador de agua potable, informó Víctor Ricardo Briseño, padre de Víctor Briseño, uno de los trabajadores fallecidos.

Dijo que justo ayer había recibido la invitación para acudir al Centro de Conciliación.

Si nos invitaron para ir mañana, que me presente mañana, no me dicen lo que nos van a proponer. Al parecer el que solicitó era el representante de Sapal, de nombre René, pero no recuerdo el apellido”.