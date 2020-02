‘Enciende’ Steve Aoki a la Feria de León 2020

León.- El 'Water Castle' liderado por el Dj Steve Aoki convirtió del Teatro del Pueblo en un gran rave de música electrónica.

Días antes de realizar el primer festival masivo de música electrónica de la Feria de León; autoridades municipales y del Patronato de la Feria, montaron un operativo para evitar incidentes, pues se esperaba un número superior a las 35 mil personas.

Se instalaron pantallas en diferentes lugares del recinto, así como habilitar estacionamientos, pues se confirmó la llegada de fans del DJ de distintas partes del Bajío.

Desde las 3 de la tarde, jovencitos pasaron la tarde entre el venue, para a las 5 de la tarde, apersonarse en una de las cinco zonas en las que se distribuyó la Velaria.

Los primeros en imponer su estilo fueron "El cartel de los Hipopótamos" y "DJ Gus". Armados hasta con gorditas tarascas, los fans escucharon los beats de los primeros artistas y comenzó el 'shake' de cabezas.

Los vendedores ofrecieron desde papas fritas, coronas brillantes, y bandas con la leyenda de Steve Aoki.

DJ Gorka siguió en el set y con tan sólo 18 años de edad, dio al público una muestra de sus fusiones en 40 minutos.

Después apareció "Rocío Pergon", "The War", "Vicrey", "Tadeo Fernández", y "Welcome to the Castle".

Los estelares aparecieron después de las 10 de la noche con "Criminal Sound", quienes presentaron parte de su tour "Human" y la rola "Crash the Party".

Las luces de celulares se movieron al ritmo que la dupla sugirió, y después de 40 minutos, llegaron los "Save the Rabbits" con máscaras de conejitos y patitos.

"Rabbit Robot Riot", "Sugar Daddy", entre otros, fueron parte del set.

Kill The Clowns vestidos de payasos salieron al escenario. Foto: Cortesía Patronato de la Feria de León 2020.

Desde Aguascalientes, "Kill the Clowns" encendió la escena con su trap, Dubstep, Bass House, hasta rock con una rola de Enanitos Verdes ("Lamento Boliviano"), la infaltable "Tusa Troll" y "Gasolina" de Daddie Yankee.

Después, los Clown emularon el estilo Aoki al lanzar medio pastel y empapar de licor.

Faltaba poco para el estelar, y algunos cuerpos cayeron cansados, reservando energía para Steve.

A las 10 de la noche, "Don't Have Sisters", fue el pilón para dar paso al americano.

A las 11:01 el sonido de ¡Aoki!, ¡Aoki!, retumbó en la Velaria, así como el calor del fuego que emanó del escenario.

¿Cómo están México? ¡Esto es Steve Aoki!".

Así arrancó el set, en el que continuamente pidió al público gritar, saltar y emocionarse al ritmo del trap y el electrohouse.

Las animaciones de luchadores y gente con su cellphone fueron constantes, mientras se escucharon rolas como "Are you Lonely".

Fiel a su particular estilo, se subió y pidió los gritos desde su centro de operación.

Con pancartas de "Échame a mí el pastel en la cara", los fans rogaron por su atención.

"Can't Hold Us", además de "Fire Way" versionadas a su estilo, llevaron a la locura.

Steve salió de las consolas, para dirigirse a la pasarela y grabar una selfie.

"¡One!, ¡Two!, ¡Three!, put you Hands Up. ¡I like you!", expresó al ritmo de "Popcorn".

Después el sonido de "Puto" de Molotov, fue casi un himno.

Aoki armó la coreografía: pidió bajar al sonido de "Send it". Para los amantes del K-Pop, no faltó la colaboración con Monsta X: "Play it Cool".

El sabor latino llegó con el: ¡Up!, ¡Down! y el estribillo de "Mi gente" de JBalvin; además de "Maldad" ft. Maluma y "Jaleo" con Nicky Jam.

En "Azukita" sorprendió al lanzar lo que parecía champagne, quitarse la playera y lanzarla al público. Después regaló un libro.

¡Muchas gracias México, quiero escucharlos gritar!".

Tocó "Pretender" y después, subió a cinco fans al escenario para brincar con ellos.