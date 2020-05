Avalan industriales deuda e impuesto para enfrentar crisis por Covid

Guanajuato.- La Concamin Bajío respaldó la solicitud de un nuevo endeudamiento del Gobierno Estatal y un incremento en 2022 del 2.3% al 3% del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Las deudas no son malas ni en el Gobierno ni en las empresas, son para cuando se requiere inyectar el dinero. El porcentaje de deuda pública en Guanajuato todavía es soportable”, expresó en entrevista su presidente Ismael Plascencia Núñez.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció el lunes al presentar el “Plan de Acción por Guanajuato” que solicitará una nueva deuda por hasta 5 mil millones de pesos, recurso que esperan disponer a partir del 2021. Y un aumento al ISN en 2022 para soportar el pago de ese crédito así como proyectos de infraestructura.

"Sí estamos de acuerdo, son medidas que debemos de tomar extraordinarias, el Gobierno está tomando el torno por los cuernos al igual que los empresarios”, dijo el Presidente de la Concamin Bajío, que agrupa a 26 cámaras y asociaciones.

Recordó que desde hace tres años él propuso, como Presidente de la Canadevi (Cámara de Vivienda), un incremento del 2 al 2.3% del ISN y tener más recursos para los proyectos sociales, ajuste que finalmente se aplicó a partir del año pasado.

Respecto a los programas de financiamiento para las empresas por parte del Gobierno del Estado comentó que avanzan, aunque no a la velocidad que quisieran.

De la primera bolsa anunciada el 25 de marzo de $800 millones al corte del 26 de mayo son 1,581 créditos autorizados por un monto de 324 millones 080 mil pesos.

Y de los $3,000 millones apenas comenzarán con la dispersión de los recursos a empresas. Se tienen 1,933 pre-registros que suman un monto de $849 millones.

Reclamó que hay oídos sordos de la Federación para respaldar al sector industrial.

No nos oponemos a los apoyos sociales, lo que estamos en desacuerdo es que no estén apoyando a generar los empleos que son más dignos que regalar dinero”.

Del regreso a las actividades productivas el Presidente de Concamin Bajío comentó que será una responsabilidad compartida de empresarios, trabajadores y autoridades, el cumplir con las medidas sanitarias para evitar se disparen los casos.

La economía ya no se puede parar. No es un todo o nada. Hay que balancear para que todos salgamos adelante. Todos tenemos que cumplir, si no cumplimos nos vamos a arrepentir en 15 días o en un mes porque nos van a regresar de nuevo”.