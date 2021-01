Dejan sola a Alcaldesa de Apaseo el Alto

Apaseo el Alto.- Ni el Gobernador del Estado ni sus funcionarios se han acercado con la Alcaldesa de Apaseo el Alto, quien recientemente denunció que su municipio se encuentra en un grave problema de seguridad.

La violencia en el municipio ha cobrado la vida de nueve funcionarios públicos.

A través de sus redes sociales la presidenta Carmen Ortiz Terrazas hizo un llamado al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para solicitarle apoyo e intervención en su municipio, donde además el 22 de diciembre desapareció Medina Mendoza, director de DIF municipal, junto con el estudiante Ulises Martínez Collazo, prestador de servicio social y asistente del director.

También publicó su llamado en una carta abierta publicada en AM

La Alcaldesa morenista consideró lo más preocupante los homicidios dolosos, especialmente contra personal del Gobierno Municipal. “Nos están atacando directamente”, dijo en entrevista exclusiva.

 ¿Antes de la carta abierta había visto al Gobernador?

Con el Gobernador en distintos momentos de mi Administración he hablado, pero siempre ha sido en diálogos muy cortos y normalmente siempre me canaliza con sus colaboradores, ellos también me mencionan que me van a entender o que darán seguimiento a los problemas, sobre todo a estos de inseguridad.

 ¿Le ha pedido alguna cita al gobernador Diego Rodríguez?

Sí, pero el Gobernador no da citas, al principio la solicité inclusive con su particular, pero siempre me atendió un subalterno, otros compañeros alcaldes pueden dar fe de lo que estoy comentando, esto sí es una realidad, los únicos momentos en los que lo veo es cuando tenemos algún evento donde coincidimos los alcaldes con él, pero es muy rápido.

Después de que hizo pública su carta abierta ¿tuvo contacto o el Gobernador ha tenido acercamiento con usted?

No, sobre el tema de inseguridad sólo me ha atendido el Secretario de Gobierno (Luis Ernesto Ayala), ahorita nadie me ha buscado, también el que me ha atendido es el Fiscal (Carlos Zamarripa) y el Secretario de Seguridad Pública (Álvar Cabeza de Vaca), pero en ningún caso hemos tenido respuesta puntual a las solicitudes. Normalmente en las reuniones sólo nos muestran tablas y gráficas, donde yo considero que tratan de convencerme de que la situación a materia de incidencia delictiva está mejorando, pero los hechos nos demuestran siempre otra cosa.

 ¿Otros funcionarios se han acercado, a raíz de la publicación de esta carta?

Cuando existe algún evento en el municipio, ahorita con lo de mi compañero y el joven desaparecido nadie se ha acercado, ninguno del Estado. Cuando ocurren algunos eventos de alto impacto en ocasiones se pone en contacto personal de la Secretaría de Gobierno, recientemente sólo en los bloqueos carreteros hicieron acto de presencia algunos funcionarios estatales y no hablaron conmigo, fue directo el trato con manifestantes.

 ¿Después de que publica esta carta volvió a insistir con una cita con el Gobernador o con algún otro funcionario?

Al momento nadie se ha comunicado conmigo, tengo la esperanza de que el Gobernador lo vea, sé que él es un hombre bueno, quizá sus colaboradores considero que no le han dado la información correcta de lo que está ocurriendo aquí, por eso es que lo hice de manera pública, ojalá lo llegue a ver.

 ¿Con el Presidente de la República ha buscado acercamiento para resolver el tema de inseguridad en su municipio?

No, pero sí trataré de contactarlo en breve para que también nos ayude, del Gobierno Federal ya hemos recibido apoyo en diferentes momentos, pero claro que me gustaría hablar con él personalmente.

 ¿Las senadoras y diputados de Morena se han acercado?

Sí, ellos siempre están al pendiente, incluso con ellas y ellos suelo conversar sobre cómo está la situación de inseguridad en Guanajuato, entiendo perfectamente que sus funciones son legislativas para adecuar y mejorar el marco normativo, pero con ellas yo siempre tengo el contacto, inclusive cuando inició la Administración algunas de ellas estuvieron contactando para que llegara aquí la Marina.

 ¿Cuántos policías tiene actualmente Apaseo el Alto y cuántos serían necesarios para dar cobertura al municipio?

Actualmente contamos con 70 elementos de Policía, tenemos cubiertas al 100% las plazas, tendríamos que contar con 200, más del doble de lo que tenemos, porque somos una población de casi 70 mil habitantes.

 ¿Cuál es el presupuesto destinado para atender la seguridad en Apaseo el Alto?

El presupuesto anual son 28 millones 400 mil pesos, pero esto conlleva sueldos, capacitaciones, gasolina, mantenimiento, en general gastos operativos.

 ¿En qué le ha apoyado el Estado en temas de seguridad?

Hemos tenido acceso al Fondo Estatal para la Seguridad Pública, ha habido algunos operativos intermunicipales, entre otros, pero estos apoyos que hemos recibido son notoriamente insuficientes para atender el fenómeno en el tema delictivo. Sé que muchos municipios requieren el apoyo, pues es un tema en todo el estado, pero Apaseo el Alto atraviesa una situación excepcional.

Lo que me preocupa mucho son los asesinatos y secuestros, más que nada a los integrantes del Gobierno Municipal; nos están atacando directamente, yo creo que ningún otro gobierno atraviesa una situación como la que nos encontramos.

 ¿El Gobierno Federal les ha ayudado en algo?

Nos han enviado en distintos momentos a elementos de la Marina, eso fue al principio, ahorita nos envían al Ejército y a la Guardia Nacional. Ellos vienen y hacen operativos, también están supervisando, acuden también en conjunto con los elementos de Policía.

 ¿A qué atribuye el nivel de violencia e inseguridad en Apaseo el Alto?

Este problema de inseguridad considero que no se atendió debidamente por gobiernos anteriores, se dejó pasar, la Policía Municipal prácticamente estaba desmantelada cuando yo asumí el cargo. Como todos lo saben en esta zona hay ductos de Pemex y genera el llamado huachicoleo, es un tema muy delicado.

También la delincuencia organizada en la región, el principal problema en mi opinión es la impunidad. Los asesinatos, secuestros o casos de extorsión quedan impunes, no hay castigo y considero esto es lo que atribuye al alto impacto en violencia.

 ¿Consideraría reelegirse?

Esa es una decisión que le corresponde a mi partido (Morena), yo estaré trabajando en cualquier lugar en donde me ponga a favor de los habitantes de mi municipio, yo estoy en la mejor disposición donde ellos me elijan. Nací, crecí aquí en Apaseo, aquí están mis hijos, creo que aquí seguiré una vez que deje de ocupar cargos públicos.

 Tras el asesinato de su esposo, ¿por qué decidió ser candidata?

Para preservar su memoria, para honrar el trabajo que él había ya desarrollado, que no fue de la noche a la mañana todo el trabajo que desarrolló, para no abandonar a su equipo de colaboradores que confiaron en él, obviamente por mis hijos, por mí y la petición que me hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso decidí asumir.

 ¿Ha valido la pena?

Claro que sí, considero que he podido cambiar en positivo la vida de muchas familias apaseoaltenses, sí ha valido la pena, yo sé que hay mucho que podemos hacer para ayudar a superar las graves desigualdades del municipio, pero he cambiado vidas y eso es lo que más me satisface, por eso ha valido la pena.

 ¿Se están cuidando usted y su familia?

Claro que sí, tenemos un equipo de seguridad que siempre está conmigo, el Municipio no invierte un solo peso en ello, los escoltas son federales que siempre me han acompañado desde que inició la campaña en 2018.

 ¿Qué mensaje manda al Gobernador y a los guanajuatenses sobre la situación que viven en el municipio?

Deseo de todo corazón que volteen a ver Apaseo el Alto, también es Guanajuato. Tanto el Gobernador como yo queremos lo mejor para los apaseoaltenses. Hagamos algo en conjunto, siempre estoy en la mejor disposición de colaborar y trabajar con ellos.

A mis apaseoaltenses: aquí estoy y jamás los dejaría solos, porque asumir esa responsabilidad de estar en el municipio en este cargo que no es nada fácil, pero que siempre cuentan conmigo para lo que sea.

MCMH