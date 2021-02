Donan sistema DeclaraNet a cuatro municipios de Guanajuato

Con la donación de un software para la presentación de declaraciones, ahora 4 municipios de Guanajuato tendrán mayores facilidades para hacer estas declaraciones de ley.

En conjunto con otros municipios de Guanajuato, León realizó la firma del convenio de Contraloría y Transparencia, mismo que compromete a las administraciones públicas a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

A través de la firma de este convenio la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato (STRC) donó a cuatro municipios el Sistema DeclaraNET Guanajuato.

De tal manera que ahora los municipios de León, Pénjamo, San Felipe y Doctor Mora ahora contarán con este software que permitirá que los servidores públicos presenten sus declaraciones desde cualquier punto y en cualquier horario.

En su intervención el alcalde de León Héctor López Santillana indicó que esta herramienta dará seguridad a los ciudadanos de que las administraciones públicas hacen un buen uso del recurso público.

“Esta es una oportunidad de facilitar los procesos al mismo tiempo que podemos facilitar la inclusión de los ciudadanos y facilitamos la transparencia. El Sistema de DeclaraNET más que una herramienta tecnológica lo que permite es darle certeza que el dinero público no vaya al bolsillo de los gobernantes ni de los funcionarios”, indicó el alcalde de León.

Indicó también que este sistema simplificará los procesos y en un largo plazo esto se verá reflejado en la transparencia y rendición de cuentas.

“Es bien importante que no le tengamos miedo a las exigencias ciudadanas y no le tengamos miedo a nuestras obligaciones, por el contrario sólo temen quienes hacen las cosas mal”, aseguró López Santillana.

