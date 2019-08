Elemento caído quería ser tránsito y terminó de policía

León.- Diego, sólo buscaba darles una mejor vida a sus dos pequeños hijos y esposa; pese a que su familia no quería que fuera Policía.

Juan Diego era un joven tranquilo, cariñoso con sus sobrinos e hijos, amable y siempre atento a las necesidades de su familia, así lo describen amigos y familiares.

Diego dedicó algunos años de su vida a trabajar en una carnicería y después en una fábrica de tubos de PVC, pero un día despertaron en él las ganas de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública.

Cuida a ciudadanos en uniforme azul

Su mayor deseo era ser agente de Tránsito Municipal, pero su suerte lo llevó a cuidar de los ciudadanos portando el uniforme azul.

En su generación no hubo lugares para Tránsito, por la situación como estaba le dijeron que tenía que irse como Policía”, contó Susana, suegra de Diego.

El policía raso, Juan Diego González Valadez, de 28 años, saldría la noche del sábado, iría a descansar a casa con su esposa, sus hijos Vanessa de 5 años y Diego de un año y medio.

Padre amoroso

Le gustaba el futbol, estar con su familia, procuraba llevar a sus hijos al Metropolitano, al Zoológico, o al Centro para disfrutar de un helado.

No podrá hacerlo más, el sábado se vistió de héroe para detener a un par de presuntos asaltantes.

Uno de ello le disparó y la bala mató a Diego, un joven padre que sólo quería sacar adelante a sus hijos.

Su hija no quería que fuera policía

“Era muy buena persona, era muy cumplido con mi hija, con sus hijos, siempre buscó lo mejor para ellos”, dijo Susana.

Platicó que su hija Vanessa siempre le dijo que no quería que fuera policía, ella temía por Diego.

“Me decía, apóyeme señora, cuando iba a meter los papeles, yo le dije que no, pero decía “¿No me quiere?”, precisamente por eso, no te quiero ahí (en Policía), ves todo lo que está sucediendo, la situación cómo está, pero él insistía que iba a ser mejor, que iba a estar bien, que lo hacía porque buscaba una vida mejor para sus hijos; ¿A costa de qué, de llegar un día a esto?”, cuestionó Susana.

Guardia de honor

Ayer, familiares, amigos, vecinos y compañeros de Diego se reunieron en el que fue su hogar.

Un par de oficiales se turnaban para hacer la guardia de honor junto a su féretro.

Vanessa a su corta edad sabe lo que le sucedió a su papá, ella siempre le dijo a Diego que no quería que fuera policía.

Homenaje en Presidencia

“Ella le decía también, pero quiso seguir en esto”.

Este lunes le rindieron un homenaje de cuerpo presente en Presidencia Municipal para después ofrecer una misa en el Panteón Municipal y finalmente será sepultarlo.

Policías piden apoyo

Algunos oficiales de la Policía Municipal manifestaron que aún se sienten ignorados por los altos mandos.

Con Mario Bravo Arrona al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de León, oficiales piden que los volteen a ver y que les brinden apoyo.

“Si este compañero traía escolta y no la libró, ¿Qué se esperan todos los que andan solos?”, expresó un policía que se reservó su identidad por temor a represalias.

Aún hay policías que patrullan solos, sin escoltas, otros sin radio o si arma; incluso han sido colocados agentes de Tránsito Municipal en patrullas de la Policía, solos.