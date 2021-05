Escasean medicamentos en León

León, Gto.- Las farmacias de León tienen desabasto de medicamentos de patente para la ansiedad, insomnio, hipertensión, diabetes, intestinales y hepáticos.

Éstos se suman a la escasez en pandemia provocada por la demanda de multivitamínicos que contienen activo C y hierro, así como los anti espasmos para el estómago, como Riopan.

“No tenemos ni en almacén Tafil, ya tenían tiempo que las vitaminas estaban escaseando pero los ansiolíticos con prescripción también se empezaron a terminar”, explicó Mago, encargada de una farmacia ISSEG.

Celestone Soluspan, Tafil, Sermión, Fleet Enema, Halcion, Hepa Merz, Pisalpra y Riopan son medicamentos que actualmente no se encuentran en el mercado o están con poca disponibilidad en las farmacias de cadena.

Las farmacias unitarias que venden producto genérico tienen poco abasto de los medicamentos, aunque ofrecen el mismo activo pero con otro nombre.

“Son pocas las farmacias de este tipo que lo tiene porque se necesita prescripción médica, deben ponerle la marca nueva o el activo para poder venderlo y muchas no lo hacen porque surtir también cuesta”, explicó María, empleada de una farmacia Similares.

AM detectó al menos 20 medicamentos faltantes en las farmacias de León, mismos que fueron confirmados en un comunicado nacional difundido por Farmacias del Ahorro.

El documento señala que faltan medicamentos tan comunes como Buscapina, Micardis, Halción y Redoxon.

Pega desde lo internacional

La escasez es producto de los tratamientos prescritos durante la pandemia, a la compra excesiva, pero en su mayoría a problemas con el abasto de proveedores internacionales como Pfizer, que fabrica y distribuye al menos tres de los medicamentos en lista.

“Se están escaseando en enfermedades degenerativas. Mucha gente optó por no acudir a su clínica por medicamento, los médicos estaban dando para dos o tres meses dependiendo de la severidad y muchos optaron por comprar”, explicó Moisés Gaona Silva, representante de propietarios de farmacias independientes en León.

Explicó que para las 700 farmacias afiliadas que hay en León, los medicamentos son de importación y los distribuidores están a expensas del laboratorio que fabrica el medicamento fuera de México.

“La venta de este medicamento puede variar por zonas y colonias, en promedio se vende de una a siete cajas pero depende si son farmacias independientes o de cadena”, dijo Moisés.

A nivel estatal, de acuerdo con el Directorio Nacional de Unidades Económicas se contaron en el estado dos mil 976 farmacias donde se están presentando escasez de estos medicamentos.

Afecta a precios fluctuación del dólar

El costo de las medicinas podría subir por dos razones: incremento indicado por el laboratorio fabricante o el alza al dólar.

“Podría ser que hubiera un aumento si hay una modificación en el dólar y los impuestos. Algunas personas cuando estuvo la crisis de pandemia buscaron medicamento donde lo encontrara y muchas veces a como lo encontraron, hubo mucho que se especuló pero tratamos hacer razonar a la gente que era situación externa a las farmacias”, dijo Gaona.

Otro factor que puede incrementar el problema es la trágica crisis provocada por el COVID 19 en la India, que es uno de los principales proveedores de insumos para medicinas en el mundo.