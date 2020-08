‘Estamos peor que nunca’, familia de Dulce Ivana vive calvario tras feminicidio

Anahí Nuñez, hermana de Dulve Ivana, quien fue asesinada hace 8 meses, denunció haber vivido negligencia por parte de la Fiscalía del Estado al reportar su desaparición.

Compartió que las autoridades no quisieron activar la Alerta Amber para buscar a Dulce Ivana hasta que había pasado más de una semana de su desaparición.

También contó que a su familia no le han informado la situación jurídica del presunto feminicida.

León.- "No lo superamos, estamos peor que nunca" , dijo Anahí Nuñez Martínez, única hermana de Dulce Ivana Nuñez, quien en diciembre del año pasado fue víctima de un brutal feminicidio y pese a que han pasado más de ocho meses no ha recibido justicia y el caso permanece impune.

En el foro virtual "Conversatorio: derechos de las víctimas en Guanajuato", Anahí relató las negligencias cometidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones del caso, lo que ha provocado que a la fecha desconozcan el estatus del proceso jurídico del presunto feminicida.

Comentó que desde el 10 de diciembre del 2019 acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia por la desaparición de Dulce Ivana, que acaba de cumplir 16 años.

Afirmó que los agentes ministeriales no admitieron la querella, ni quisieron activar una Alerta Amber, debido a que insistían en que la víctima se había "escapado con el novio" y pronto regresaría a casa.

Familia de Dulce Ivana denuncia que autoridades tardaron demasiado en iniciar su búsqueda. Foto: Bryam Torres

“Prácticamente yo fui la que viví todo el proceso porque mis papás trabajaban. De hecho, prácticamente fui la última persona que la vi y sin saber que era el último día. Esa noche no llegó a dormir e inmediatamente al siguiente día yo fui al Ministerio Público a poner la denuncia porque era menor de edad. Acababa de cumplir sus 16. Ellos me decían que estaba con el novio, siempre eso, ‘que estaba con el novio, que se había ido a la playa’ y la verdad nunca lo creí porque yo sabía que ella no era así, nunca fue de esa forma que ellos lo planteaban”, platicó.

Yo les exigía inmediatamente la alerta Amber, nunca me hicieron caso, iba prácticamente diario durante ocho días, ella se perdió el 10 de diciembre y hasta el 18 ponen la alerta Amber. Dos días después la encontraron y nos mandaron a hablar de parte de la Fiscalía, ellos me decían ya encontramos a tu hermana, pero no me decían si vivía o muerta, eso fue una angustia muy fea", dijo.

Pudo ser rescatada con vida

El 19 de diciembre, nueve días después de su desaparición la FGE localizó el cuerpo sin vida de Dulce Ivana en el camino a Mesa de Ibarrilla, la menor de edad fue asesinada y después calcinada presuntamente por Antonio N', un supuesto amigo de la joven que enfrenta cargos por feminicidio.

Anahí reclama que tal vez su hermana pudo haber sido rescatada con vida si la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre hubiera comenzado la búsqueda de la joven de inmediato y no ocho días después del reporte de su desaparición.

Es algo que no puedo perdonar", reclamó.

Anahí sólo exige dos cosas: justicia para su única hermana y apoyo psicológico para su familia que ha vivido un calvario desde la muerte de Dulce Ivana.

MCMH