Exigen familiares explicación de muertes de trabajadores a Sapal

León.- Escuchó que su hijo dejó de hablar, seguido de un estruendo al otro lado de la línea.

“Lo último de lo que hablé con él, es que había un pan para cuando llegara de trabajar y se lo comiera, luego no contestó”, contó Mayola, mamá de Juan Antonio Méndez Rivera, quien murió el 13 de noviembre junto con cuatro personas más por intoxicación, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Desbaste, recién adquirida por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León para operarla al cien por ciento.

“Le marqué otra vez pero ya no me volvió a contestar, luego vinieron a avisarme de un accidente en SAPAL que lo estaban pasando por el Facebook, ahí supe que era mi hijo”, platicó la mamá del joven de 20 años que tenía cinco meses trabajando para la entidad paramunicipal.

Fuera de su turno Toño asistía al campo con las vacas. Llevando y tratando de apoyar en la comunidad, un niño tranquilo del que nunca escucharon fue un malandro.

Me enojé porque no me cuidaron a mi hijo, nadie nos ha dicho cómo fue, yo quiero ir a la zona donde ocurrió, pero no me dejan, seguro ni equipo tenían”, explicó Mayola, en su registro la llamada se cortó a las 7:30 de tarde.