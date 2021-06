Irapuato seguridad: Colectivo de desaparecidos busca fondos

Irapuato.- El colectivo Hasta Encontrarte buscará tener contacto con la virtual ganadora a la Presidencia Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, para poder vender artículos en eventos importantes y comprar insumos para las búsquedas de campo.

Bibiana Mendoza Negrete, integrante del colectivo, espera que el proyecto que tienen para hacer un negocio rentable para sacar fondos y seguir buscando a personas desaparecidas, por lo que buscarán tener acercamiento con Alfaro García, pues el plan primero es tener los artículos y buscar dónde los podría ofertar.

Asimismo, estarán buscando el acercamiento con otros municipios como León, para que también les permitan vender en sus eventos, así como empezar a ofertarlos en internet.

La idea es que no digan desaparecidos, porque esa no las compraría la gente, sino que sean diseños simbólicos y tengan algo gráfico que nos recuerde a nuestro desaparecido, pero que no necesariamente diga desaparecido o que el logo lo lleve en pequeño”, dijo.